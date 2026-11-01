Iraola: Reći ću Isaku – sledeći put padni u kaznenom prostoru! Van Dajk nema dilemu: Čist penal

Sporne situacije nisu bile slične, a Andoni Iraola jednu je posebno izdvojio – onu kada je Jurijen Timber povukao sa leđa za dres Aleksandera Isaka i onemogućio ga da loptu zahvati glavom. I nju je uporedio sa onom kada je pao Kodi Gakpo…

Podosta vremena posvetio je suđenju, što je pokazatelj da mu je poraz od Arsenala teško pao i toga da misli da je Liverpul još kako danas oštećen.

„Postoje dve situacije i one su donekle povezane. Ova sa Isakom je čist penal. Sprema se da udari loptu glavom ispred gola i oni ga povlače tako da svi vide dres. Ne treba vam mnogo, samo da poremetite Aleksa, jer lopta prolazi tačno ispred njega. Ne vidim razlog zašto nije dosuđen, verovatno zato što nije simulirao ili nije pao na travu. To ne bi smeo da bude razlog da se ne dosudi penal“, rekao je Andoni Iraola.

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Zatim je ukazao na sličnu situaciju u kojoj je Kodi Gakpo bio povučen i nije stigao do lopte.

„Kažu da je lopta bila predaleko i da Kodi ne bi stigao do nje, ali time praktično priznajete da je ona prva situacija penal, zar ne? Tako da ne možete koristiti taj argument na dva različita načina. Zato mislim da situacija sa Aleksom jeste penal“.

I vratio se ubrzo Bask na sporni momenat sa Aleksanderom Isakom…

„To je problem koji imamo sa fudbalom. On ne simulira i nije pao na travu… Da je pao, dosudili bi penal 100 posto. Trebalo je da bude tako, ali šta je – tu je. Sledeći put, treneri bi trebalo da kažu Aleksu da padne na travu, inače mu neće svirati penal“, kazao je Andoni Iraola i istakao da će u budućnosti savetovati Šveđanina da padne:

„Da, definitivno hoću“.