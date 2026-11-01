Od svih Lavova pamtiće se Jašin! Najbolji golman sveta rešio derbi prijatelja

Ova pobeda nosi pečat Unaija Simona, jer su bodovi ostali u njegovim rukavicama. U ponedeljak je na svečanosti u Londonu proglašen za najboljeg golmana sveta, dobio nagradu „Lav Jašin“, a ona se sjajno uklapa u nadimak Atletik Bilbaa – Lavovi. Prvi među jednakima u ovom derbiju bio je upravo reprezentativac Španije.

U makar tri situacije Simon je pokazao zbog čega je laureat i zašto je oslonac tima izranjavan povredama. Najpre kada je ukrotio pokušaj Andera Barenećee , zatim kada je zaustavio udarac Mikela Ojarsabala , a u drugom poluvremenu osujetio i Karlosa Solera pošto je ovaj aktivirao bombu „zemlja-vazduh“. Unaj je demontirao pirotehnička sredstva protivnika koji se u poslednje vreme raspucao, ali je na San Mamesu mogao samo do pogotka u režiji Luke Sučića . Taj hitac levicom hrvatskog reprezentativca jedini je koji Unaj Simon nije mogao da dohvati. A kako Sučić igra – i kako daje golove – teško da bi i neko drugi. Ove sezone Luka je već postigao šest golova i najbolji je strelac plavo-belih, uz podsećanje da je u premijerne dve zbirno dao sedam.

Bilo je trenutaka kada je Sosijedad izgledao bolje, autoritativno, napadački moćno, njegove akcije bile su smislene, međutim, ni veliki broj udaraca i izglednih situacija nije pomogao timu Pelegrina Mataraca da preživi zanosni ambijent u komšiluku.

Daleko od toga da je zasluga za pobedu samo Simonova. Morao je neko i golove da postiže. Prvi, u režiji braće Vilijams stigao je neposredno posle povrede Maroana Sanadija (uz napomenu da je van stroja zbog operacije kolena Gorka Guriseta, pa Bilbao praktično nema centralnog napadača), kao veština kako se koristi prostor na visoko postavljenu odbranu. Niko je poslao sjajnu loptu, a Injaki matirao Aleksa Remira.

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Drugi je posledica spretnosti Aleksa Berengera sa 11 metara, pošto je prethodno Đon Aramburu sapleo Nika Vilijamsa. Udarac Bilbaove „sedmice“ nije bio ni preterano snažan, niti precizan, međutim, golman Remiro se nije proslavio i domaćin je opet poveo.

A onda je imao Simona da to vođstvo sačuva.