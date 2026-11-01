Ovo je brzo eskaliralo: Fonsekine suze i ekspresan odlazak iz Liona u Sporting
Vreme čitanja: 1min | ned. 01.11.26. | 23:24
Krenula vrteška portugalskih trenera
Nešto malo posle 19.00, Paulo Fonseka slavio je pobedu svog Liona protiv Anžea. Trčao je u zagrljaj igračima koje je vodio od februara 2025. godine (uz onu drakonsku kaznu zbog unošenja sudiji u lice i devet meseci pauze), kao i oni njemu. Međutim, suze su ga odale. Današnja utakmica protiv Anžea, Fonseki je bila poslednja na klupi Dečaka iako mu ugovor važi do leta 2027. godine. Portugalac se vraća u domovinu gde će biti promovisan kao novi trener Sportinga.
Rui Boržes je otišao sa stadiona Žoze Alvalade, a naslediće ga bivši trener Porta, Brage, Šahtjora, Rome, Lila i Milana. Fonseka je od uprave Liona tražio da ga pusti pre isteka ugovora, a njegova želja je uslišena. Kako stvari za sada stoje, klub sa Grupama stadiona i trenutno trećeplasirani tim Lige 1, trebalo bi da nasledi trener Brage i nekadašnji pomoćnik Pepa Gvardiole u Mančester Sitiju, Karlos Visens.
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Uprava Sportinga je danas, pregovarajući sa Boržesom oko raskida saradnje, tražila da portugalski stručnjak vodi i utakmicu četvrtog kola Lige šampiona protiv Šahtjora u Londonu. Bio bi to Boržesu jubilarni 100. meč, ali 45-godišnji stručnjak je odbio tu mogućnost znajući da se već uveliko radi na potpisu Fonseke.
Neće duel sa Šahtjorom voditi ni Fonseka, već trener B tima Tijago Fernandes, dok Fonseku debi očekuje sledeće subote u 11. kolu Primeire protiv Moreirensea.