Kivuova injekcija energije protiv Briža - Stanković počinje meč

Prva promena odnosila bi se na sredinu terena, gde bi odmorio Hakana Čalhanoglua, a priliku dao Aleksandru Stankoviću koji čeka da startuje u novoj sezoni kao zapeta puška. Sedeo je na klupi na meču sa Realom u prvom kolu, ali ovo bi mogao da bude njegov trenutak.

"Ne volim da pričam o statusu igrača, starterima, igračima iz drugog plana. Ekipa je izabrana na osnovu energije i protivnika, kao i sa mentalnog aspekta. Pričam o ekipi koja želi da se takmiči i u kojoj svi žele da budu bolji, ali isto tako imamo pravo i na pet zamena što je često ključno, kao što je bilo protiv Monce ili Napolija. Mislim da svi u timu razumeju važnost da imamo jaku svlačionicu, svako je važan, jer je sezona duga, a način na koji igramo zahteva jaku energiju", kaže trener Intera Kristijan Kivu.

21.00: (1,25) Inter (6,50) Klub Briž (10,0)

Manuel Akanđi i Alesandro Bastoni će biti u srcu odbrane, Jan Aurel Bisek se seli na poziciju desnog beka, dok će u sredini biti i Nikolo Barela i Pjotr Zjelinski, a u špicu Lautaro Martinez koji nije postigao gol u Evropi punih 11 meseci.

Inter je u prvom kolu pretrpeo poraz od Reala (2:1), ali i ove godineima velike ambicije.

"Status ovog kluba i tima traži tako nešto, da se ostvare svi zacrtani ciljevi u sezoni. San nije ispunjen, mora da ase transformiše u odgovornost, u dobar posao i napredak individualno i grupno kako bi se ostvario san kao što je Liga šampiona. Odgovornost je neophodna da bi se razumeo status kluba koji postavlja visoke ciljeve, ali bez da se gubi iz vida rad, put koji ima sve te sastojke. Nema recepta ili novca koji može da vam kupi ovakav trofej, niti igrača i trenera koji mogu da vam ga garantuju. Treba vam hrabrosti da sanjate, ali najvažnije je kako radite", smatra trener Nerazura.

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Inter i Klub Briž su ovog leta imali "razmenu" - ako se Stanković vratio iz belgijskog kluba u onaj u kojem je počeo karijeru, na suprotnu stranu otišao je iskusni golman Jan Zomer.

"Ono što se računa je to što je u tri godine uradio za nas, nivo koji je dosegao i profesionalizam koji je doneo, kao i poštovanje prema klubu i navijačima. Omogućio nam je da osvajamo trofeje i dosegnemo važne faze u Evropi i samo zaslužuje našu zahvalnost", poručio je Kivu.

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Na drugoj strani, Jan Zomer je uzbuđen što će imati priliku da opet brani na Meaci.

"Dolazak na ovaj stadion ne poseban trenutak za mene, proveo sam ovde sjajne godine. Znamo da nismo favoriti na ovom susretu, ali fudbal je fudbal. Ovo je posebno mesto koje ima izuzetnu atmosferu. Jedva čekam da istrčimo na teren", priznaje Zomer.

Bivši golman Nerazura ističe da njegov doskorašnji tim ima veliki kvalitet, ali i da će mu pomoći što poznaje prilike u klubu.

"Jako su kvalitetni, dobro ih poznajem. Biće zanimljivo, mada sam isključivo koncentrisan na to kako ću braniti. Možda neke njihove poteze znam dobro, ali u svakom slučaju ovo je novi meč u drugačijoj situaciji", zaključio je golman Klub Briža.

Forma Intera na "Đuzepe Meaci" je sjajna, od kraja februara imaju seriju od 11 mečeva bez poraza, tačnije sa devet pobeda i dva remija. Italijani imaju i četiri uzastopne pobede kod kuće u Seriji A, dok Klub Briž ima takođe dobru formu. Belgijanci su u seriji od tri uzastopne pobede, a imaju i sedam pobeda i dva poraza na poslednjih devet utakmica.

LIGA ŠAMPIONA, 2. KOLO

INTER - KLUB BRIŽ

Početak: 21.00

Stadion: Đuzepe Meaca

Sudija: Rohit Sagi (Norveška)

INTER (3-5-2): Martinez - Bisek, Akanđi, Bastoni - Dijuf, Barela, Stanković, Zjelinski, Dimarko - Tiram, Lautaro Martinez.

KLUB BRIŽ (4-2-3-1): Zomer - Sabe, Mehele, Li, Sejs - Pots, Vanaken - Forbs, Vetlesen, Vergili - Tresoldi.

LIGA ŠAMPIONA, 2. KOLO

Utorak

18.45: (2,55) Lans (3,40) Sporting (2,70)

18.45: (3,40) Sabah (3,50) Slavija Prag (2,10) MOZZART RELAX

21.00: (2,00) Atletiko Madrid (3,70) Mančester Junajted (3,50) MOZZART RELAX

21.00: (7,75) Galatasaraj (5,50) Barselona (1,35)

21.00: (1,25) Inter (6,50) Klub Briž (10,0)

21.00: (1,70) Lajpcig (4,50) PSV (4,40)

21.00: (2,25) Viljareal (3,50) Napoli (3,10) MOZZART RELAX

21.00: (18,0) Viking (11,0) Bajern (1,10) MOZZART RELAX

21.00: (1,22) Arsenal (6,50) Lil (12,0) MOZZART RELAX

Sreda

18.45: (9,50) LASK (6,00) Liverpul (1,28)

18.45: (3,50) Fajenord (4,00) Komo (2,00)

21.00: (2,15) Betis (3,45) Porto (3,35)

21.00: (3,70) Roma (3,70) Real Madrid (1,95)

21.00: (1,65) Aston Vila (3,80) Fenerbahče (5,40)

21.00: (3,20) Bode Glimt (4,00) Borusija Dortmund (2,10)

21.00: (2,25) Mančester Siti (3,60) PSŽ (3,05)

21.00: (2,70) Šahtjor (3,35) AEK (2,60)

21.00: (9,00) Slovan Bratislava (5,90) Štutgart (1,30)

*** kvote su podložne promenama