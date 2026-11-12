Rezzime jučerašnjeg dana (sreda): Grad svetlosti oborio dvojku na Fenerbahče

ZAOKRUŽENO

PARTIZAN MOZZART BET - BASKONIJA (tip 1, kvota 1,33) – rezultat 80:66

Ako postoji ružna pobeda, onda je to bila ova večeras Partizan Mozzart Beta. Nije bilo lepo za gledati, nije bilo lako za igrati, ali kada se podvuče crta, ekipa Đoana Penjaroje je preživela slabašnu Baskoniju i upisala je pobedu rezultatski ubedljiviju nego što je igra bila.

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BARNSLI – OLDAM (tip 1, kvota 1,55) – rezultat 5:2

Nastavljeni su okršaji u početnoj fazi EFL kupa, toliko važni našim kladiocima ovih dana. Ove srede primat je pomalo neočekivano preuzeo basket, tačnije Evroliga, ali iskusni kladioci nisu mašili na ovo englesko takmičenje.

AVRO - VAJTBI (tip 1, kvota 1,45) – rezultat 3:1

Među najigranijim tipovima dana u MOZZARTU našao se i jedan susret sedmog ranga takmičenja u Engleskoj, Severne Premijer lige, inače poluprofesionalnog takmičenje. Svakako, ko je ovo stavio na tiket pokazao je da ima savršen kladilački njuh. Svaka čast!

AUSTRIJA M19 - BELORUSIJA M19 (tip 1, kvota 1,15) – rezultat 0:1

Zavarala je mala kvota na domaćina mnoge kladioce koji su pohrlili da stave pare na domaće fudbalere. Ipak, beloruski omladinci su usred Viner Nojštada slavili pogotkom Titova u 72. minutu. Gostima je, istina, pomoglo isključenje domaćeg igrača, Ndukvea na početku drugog poluvremena.

ROMA SPQR - ULM (tip 1, kvota 1,35) – rezultat 83:78

Rimljani su, za razliku od gostiju, u prve tri četvrtine sudara u okviru Eurokupa, odigrali sigurno, da bise pri kraju situacija umalo preokrenula. Malo je nedostajalo neugodnim Nemcima da stignu i prestignu domaćina, koji je ipak nekako uspeo da sačuva, ispostavilo se ranije obezbeđen trijumf.

LIVERPUL W - ASTON VILA W (tip 1, kvota 1,65) – rezultat 4:1

Vremena se definitivno menjaju i u sportskom klađenju pošto je do pre nekoliko godina bilo gotovo nemoguće da se, kao poslednjih sezona, među Top 10 najigranijih tipova dana u MOZZARTU nađe i ženski fudbal. Ali, svaku priliku za zaradu valja iskoristiti, kao što je to bilo i večeras.

ITALIJA M19 – RUMUNIJA M19 (tip 1, kvota 1,45) – rezultat 2:0

U stilu starijih kolega, Azurini su u dva koraka odradili posao koji se od njih očekivao. Zanimljivo je da je prvi gol za Italijane, zapravo bio autogol Davide Moisa, dečka rodom iz Verone koji nastupa za Rumuniju.

SRBIJA M19 – F. OSTRVA M19 (tip 1, kvota 1,12) – rezultat 4:1

Krajnji rezultat nagoveštava rutinsku pobedu Orlića - kakva se ruku na srce i očekivala uoči utakmice - ali prisutnima na stadionu Železničara nije bilo svejedno na poluvremenu. Autsajder je imao prednost, srpski omladinci velikih problema u završnici. Ipak, igra gostiju raspala se početkom drugog dela.

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PRECRTANO

PARIZ - FENERBAHČE (tip 2, kvota 1,45) – rezultat 85:81

Na koncu ovog evroligaškog duela se ispostavilo da je presudila prva četvrtina kada se domaćin odvojio, u svom furioznom stilu, na devet poena razlike. Jurio je Fener i jurio taj minus, bio blizu, ali nije uspeo da ga ujuri.

ŠEFILD VENSDEJ - AKRINGTON (tip 1, kvota 2,80) – rezultat 0:4

Uf, kakav šok na Hilsborou! Legendaran klub, osnovan davne 1867, istina sada tek trećeligaš, doživeo je na svom terenu poniženje od četvrtoligaša na susretu odigranom u okviru EFL kupa.