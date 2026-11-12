Dve velike zvezde i dve velike brige (VIDEO)

MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan

Dončiću je stradao skočni zglob četiri i po minuta pre kraja utakmice sa užasnim Baksima. Pogodio je Slovenac trojku preko Kajla Kuzme, usledio je kontakt prilikom doskoka, što je uticalo da jedna od najvećih zvezda NBA lige iskrene zglob. Luka je ostao na terenu taman toliko da šutne slobodno bacanje, a posle toga se odmah zaputio u svlačionicu. U ovom trenutku nema preciznih detalja koliko bi mogao da odsustvuje.

Pre povrede, Luka je bio fatalan po Milvoki (123:112). Ubacio je 32 poena za isto toliko minuta provedenih na terenu, uz deset pogodaka iz 25 pokušaja iz igre. Na susretu pre toga, protiv Atlante, isto je brojao do 32, što može da predstavlja blagi pad, ako se zna da je u jednom trenutku beležio 45, 42, 40, pa i 53 poena u četiri vezana meča.

Dodatnu glavobolju timu iz Kalifornije zadaje činjenica da se povredio i Ostin Rivs. On se požalio na bol u peti, samo nekoliko dana pošto je zbog bolesti propustio meč sa Atlantom.

Posle osam vezanih pobeda, Golden Stejt je došao u Teksas na megdan Hjustonu i ko zna kako bi se meč završio da je Stef Kari sve vreme bio na parketu. Ovako, usled njegovog izostanka u ranoj fazi utakmice, još tokom prve četvrtine, domaćinu je bio olakšan put do slavlja – 115:105.

U pitanju je povreda u predelu stomaka za koju se veruje da je posledica duela sa Alperenom Šengunom, kad ga je turski reprezentativac potkačio i po kuku. Stef je izdržao još nekoliko duela, kasnije pogodio i trojku, ali su mu konstantni bolovi zadavali probleme, pa je neposredno posle te trojke shvatio da je za njega meč gotov i zaputio se ka svlačionici, odakle se više nije vraćao.

„Zabrinutost je velika“, rekao je trener Golden Stejta Stiv Ker, uz napomenu da će Kari odmah otići na snimanje magnetnom rezonancom, što pojačava bojazan među navijačima.

U pomenutom susretu Bogdan Bogdanović je proveo na terenu deset minuta, ali nije uspeo ni da šutne na koš.

Vredi istaći da je Toronto, predvođen srpskim trenerom Nikolom Rajakovićem, pružio sjajan otpor Bostonu, ali je poklekao u poslednjoj četvrtini (93:98). Sastav iz Kanade je u jednom trenutku imao 22 poena prednosti. Sve kao posledica sjajne prve deonice u kojoj je domaćin ubacio čak deset trojki i stekao kapital, koji je pred kraj druge četvrtine bio vidljiv kroz rezultat 59:37.

No, probudio se Džejson Tejtum, koji je od narednih 16 poena svog tima ubacio deset, domaće je stao šut, Seltiksi su se mic po mic primicali i na kraju penalima najboljeg igrača preokrenuli.

NBA LIGA

Indijana – Vašington 114:101

/Sijakam 28 – Džordž 25/

Njujork – Klivlend 107:115

/Branson 27 – Harden 32/

Toronto – Boston 93:98

/Volter 17 – Tejtum 24/

Čikago – San Antonio 119:124

/Smit 23 – Vembanjama 32/

Memfis – Denver 118:123

/Džerom 22 – Mari 30/

Milvoki – Los Anđeles Lejkers 112:123

/Hero 27 – Dončić 32/

Nju Orleans – Bruklin 111:145

/Vilijamson 29 – Demn 22/

Juta – Orlando 108:123

/Peterson 22 – Vagner 38/

Hjuston – Golden Stejt 115:108

/Durant 20 – Lenderbrog 25/

Portland – Oklahoma 118:108

/Avdija 28 – Gildžes Aleksander 31/