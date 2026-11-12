Najava dana (četvrtak, 12. novembar): Zvezda u Madridu, Hrvati dočekuju Engleze

ITALIJA – FRANCUSKA, 20.45

(Fudbal, Liga nacija)

Ista grupa, samo borba za prvo mesto. Francuska je vodeća sa 10 bodova, Italijani igraju iznad očekivanja i drugi su sa sedam. Izvukli su 1:1 u Parizu zahvaljujući Alesandru Bastoniju. Ipak, Francuska je izraziti favorit, iako je Roberto Mančini podmladio Azure pozivima za četvoricu debitanata. Doduše, i Zinedin Zidan je eksperimentisao i u tim pozvao Volfzburgovog Saela Kumbedija, prvog igrača iz druge lige u reprezentaciji Francuske još od Davida Trezegea

ČEŠKA – ŠPANIJA, 20.45

(Fudbal, Liga nacija)

Španci maksimalni u prva četiri kola, tri komada su dali Englezima i savladali ih nasred Vemblija, zatim dva puta očitali lekciju Hrvatima, Čehe savladali SA 3:1. Česi su bez boda, teško da će ih i ovde osvojiti, jer Španci su superiorni, iako oslabljeni povredama Rodrija, Danija Olma i Erika Garsije, pa i još nekih igrača. Oni su u seriji od 42 utakmice bez poraza, a poslednjih 11 su dobili, već su sigurni u četvrtfinalu Lige nacija.

ENGLESKA - HRVATSKA, 20.45 MOZZART RELAX

(Fudbal, Liga nacija)

U Rijeci je pre nešto više od mesec dana bilo 7:0 za Engleze. Pokušaće Slaven Bilić i njegovi igrači da speru tu sramotu dobrim izdanjem na Vembliju, samo, veliko je pitanje koliko je to realno. Engleska je slavila i letos tokom Svetskog prvenstva, sa 4:2, posle sjajnog prvog poluvremena u kojem je Hrvatska dvaput stizala vođstvo. Ostrvljani imaju četiri pobede u nizu nad Hrvatima, a večeras će im i remi biti dovoljan da osiguraju prolaz u četvrtfinale Lige nacija.

CRNA GORA - LETONIJA, 20.45 MOZZART RELAX

(Fudbal, Liga nacija)

Crna Gora je na odličnom putu da se plasira u B diviziju Lige nacija, mada je u prošlom kolu remijem sa Jermenijom kod kuće (0:0) malo pokvarila utisak. Ipak, izabranici Mirka Vučinića i dalje imaju sve u svojim rukama i lepu priliku da protiv fenjeraša Letonije u Podgorici zakorače u viši rang takmičenja.

MAKABI - HAPOEL, 20.05 MOZZART RELAX

(Košarka, Evroliga)

Trenutno najveći košarkaški derbi Izraela koji se ne igra da tlu te zemlje. Iz već dobro poznatih razloga je svima jasno zbog čega klubovi iz Izraela imaju nove domove, ali ovoga puta Makabi prvi put igra svoj meč na Kipru. Godinama je Makabiju Beograd bio glavna baza u Evroligi, ali sada zbog logističkih razloga su se preselili na Kipar. Makabi je u katastrofalnom momentu po svim parametrima. Hapoel se bori za sam vrh pa je za očekivati da ekipa Vase Micića bude favorit.

OLIMPIJAKOS - DUBAI, 20.15 MOZZART RELAX

(Košarka, Evroliga)

Utakmica Olimpijakosa i Dubaija je verovatno derbi kola uz duel u Madridu. Ipak, što se tiče ove utakmice više se pričalo o Tomasu Vokapu koji je baš iz Olimpijakosa prešao u Dubai uz dosta drame i pretnji. Na kraju Dubai je debelo platio momka koji praktično ni ne igra kod Ćavija Paskvala, a sada nije ni otputovao sa ekipom pa je realno očekivati da aktuelni šampion Evrope se vrati na pobedničke staze.

OLIMPIJA MILANO - ŽALGIRIS, 20.30 MOZZART RELAX

(Košarka, Evroliga)

Nema gore ekipe u Evroligi trenutno od Olimpije iz MIlana. Predstavnik Italije ima katastrofalan početak sezone. Samo jednu pobedu. Promenjen je trener, sada ostaje da se vidi da li mogu nešto i na terenu da promene, ali protiv Žalgirisa teško da mogu čemu da se nadaju s obzirom na sjajnu formu kluba iz Kaunasa.

VALENSIJA - BAJERN, 20.30 MOZZART RELAX

(Košarka, Evroliga)

Bajern Minhen nije mnogo pokazao ove sezone. Izgubili su i od Partizana i od Zvezde. Posebno ih je Zvezda deklasirala, sada idu na noge Valensiji koja posebno dobro izgleda na svom terenu ove sezone. Osim u slučaju neke ekstremne šuterske rapsodije Dvejna Vašingtona, treba očekivati da Valensija ovaj meč rutinski reši u svoju korist.

REAL MADRID - CRVENA ZVEZDA, 21.00

(Košarka, Evroliga)

Događaj dana. Crvena zvezda u Madridu. Svako ko je u poslednjih nekoliko nedelja gledao ekipu Ibona Navara video je crveno-bele kako igraju spektakularnu košarku. Uostalom pobeda protiv Olimpijakosa u Atini dovoljno govori. Ukoliko klub sa Malog Kalemegdana ponovi takvu partiju u Madridu, onda je i nova čudesna pobeda moguća. Ipak, Real više nije ona ekipa koja se sapliće kao na startu sezone kada su počeli sa tri poraza. Sada melju sve pred sobom iako u ovaj meč ulaze sa određenim kadrovskim problemima.