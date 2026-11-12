Isto je bio novembar i Jirgen Klop je došao po laka tri boda...

A, Liverpul je dobio putokaz šta ne sme da radi. Beogradske greške iskorišćene su da se ekipa zategne i na proleće stigne do evropske krune.

"Olako smo shvatili gostovanje u Beogradu. Njihova želja za pobedom bila je veća i zasluženo su slavili", čestitao je Klop crveno-belima posle utakmice.

PETAK, 21.00: (10.0) SRBIJA (6.00) NEMAČKA (1.28)

Ostao je Nemac u lepom sećanju Zvezdinim navijačima. Posebno njegov kiseo osmeh posle drugog gola, ali i odluka da u Beograd ne povede Đerdana Šaćirija.

"Idemo u fantastičan grad kakav je Beograd da igramo fudbal. Čuli smo razne spekulacije kakav bi prijem mogao da ima Šaćiri i zato želimo da se 100 odsto koncentrišemo na fudbal. Ne želimo političke poruke, zanima nas samo velika utakmica i ništa drugo. Poštujemo sve i želimo da izbegnemo moguće smetnje za 90 minuta meča. Zato Šaćiri nije u timu i on to razume. Naš je igrač, volimo ga i igraće još puno utakmica, ali ne sutra", izjavio je Klop pred duel sa Crvenom zvezdom, koji je dobio simpatije i zbog nošenja bedža u obliku cveta Natalijina ramonda, koji se nalazio i na dresovima njegovih igrača.

Vladan Milojević i Crvena zvezda imali su protiv Jirgena Klopa junaka u liku Milana Pavkova. Može li u petak na stadionu Rajko Mitić neko to da bude za Veljka Paunovića i reprezentaciju Srbije? Sportski je nadati se...

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