Isto je bio novembar i Jirgen Klop je došao po laka tri boda...

Vreme čitanja: 2min | čet. 12.11.26. | 07:57
Selektor Nemačke ponovo na Marakani, gde je pre osam godina poražen od Crvene zvezde - da bi kasnije postao prvak Evrope
Može li istorija da se ponovi? Može li Jirgen Klop ponovo stadion Crvene zvezde da napusti poražen? Neka Nemačka - kao Liverpul u toj sezoni Lige šampiona 2018/2019 - osvoji kasnije Ligu nacija. To nas već manje zanima. Za nas je bitno, ako je ikako moguće, da Srbija nekako opstane u A diviziji Lige nacija.
Posle četiri uzastopna poraza tako nešto deluje kao nemoguća misija. Mada, ni Crvena zvezda nije bila u mnogo boljem položaju 6. novembra 2018. Imala je 0:0 na otvaranju sa Napolijem, pa 1:6 protiv Pari Sen Žermena i 0:4 protiv Liverpula na Enfildu. A, onda je Milan Pavkov nadskočio Virdžila van Dajka na centaršut Marka Marina iz kornera, pa otresao Žoržinja Vajnalduma i ušao u istoriju. Dva gola u razmaku od sedam minuta, za vođstvo crveno-belih posle svega pola sata. Imao je Liverpul dovoljno vremena da preokrene, ali ne i rešenje za taktičku perfekciju Vladana Milojevića i njegovog stručnog štaba koju su do poslednjeg atoma u delo sprovodili Zvezdini igrači. Ispisana je jedna od najvećih pobeda u istoriji Crvene zvezde.
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A, Liverpul je dobio putokaz šta ne sme da radi. Beogradske greške iskorišćene su da se ekipa zategne i na proleće stigne do evropske krune.
"Olako smo shvatili gostovanje u Beogradu. Njihova želja za pobedom bila je veća i zasluženo su slavili", čestitao je Klop crveno-belima posle utakmice.
PETAK, 21.00: (10.0) SRBIJA (6.00) NEMAČKA (1.28)
Ostao je Nemac u lepom sećanju Zvezdinim navijačima. Posebno njegov kiseo osmeh posle drugog gola, ali i odluka da u Beograd ne povede Đerdana Šaćirija.
"Idemo u fantastičan grad kakav je Beograd da igramo fudbal. Čuli smo razne spekulacije kakav bi prijem mogao da ima Šaćiri i zato želimo da se 100 odsto koncentrišemo na fudbal. Ne želimo političke poruke, zanima nas samo velika utakmica i ništa drugo. Poštujemo sve i želimo da izbegnemo moguće smetnje za 90 minuta meča. Zato Šaćiri nije u timu i on to razume. Naš je igrač, volimo ga i igraće još puno utakmica, ali ne sutra", izjavio je Klop pred duel sa Crvenom zvezdom, koji je dobio simpatije i zbog nošenja bedža u obliku cveta Natalijina ramonda, koji se nalazio i na dresovima njegovih igrača.
Vladan Milojević i Crvena zvezda imali su protiv Jirgena Klopa junaka u liku Milana Pavkova. Može li u petak na stadionu Rajko Mitić neko to da bude za Veljka Paunovića i reprezentaciju Srbije? Sportski je nadati se...