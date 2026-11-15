Klop o Havercu: Morao je da postigne dva gola protiv Srbije

Da bi prošli u četvrtfinale Panceri moraju da savladaju teškog rivala. Imaju osam bodova u dosadašnjih pet mečeva, pre svega zahvaljujući pobedama nad Srbijom, a samopouzdanje su dodatno podigli dobrom igrom u Beogradu pre nekoliko dana.

"Želimo uspeh odmah sada. Ali razvoj koji smo pokrenuli je iznad svega", jasan je bio Klop, dodavši da je cilj pružiti kvalitetnu partiju protiv Lala i videti za kakav će to rezultat biti dovoljno.

Selektor Nemačke nije želeo da otkriva karte kada je u pitanju sastav tima za sutrašnji meč, kao ni da li će Brajan Gruda biti nagrađen novom startnom postavom nakon dobrog izdanja na Marakani.

"Moja odluka je doneta, samo vam neću reći kakva. U načelu, ako je učinak bio dobar, velika je verovatnoća da ćete ponovo igrati od starta. Nadam se da će nam u narednim godinama jedini problemi biti to što je neko odigrao dobro, a imamo još jednog kvalitetnog igrača na toj poziciji. Jer onda nemamo nikakve probleme."