Klop o Havercu: Morao je da postigne dva gola protiv Srbije
Vreme čitanja: 2min | ned. 15.11.26. | 19:43
"Uvek moraš da računati da će odigrati izvanrednu utakmicu, jer za to ima kvalitet", kaže temperamentni strateg Pancera
Selektor Nemačke Jirgen Klop održao je konferenciju za medije u Berlinu uoči odlučujuće utakmice Lige nacija protiv selekcije Holandije (20.45).
Temperamentni strateg je istakao da njegova selekcija želi pobedu, ali da razvoj tima na dugoročnom planu ostaje primarni cilj.
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Da bi prošli u četvrtfinale Panceri moraju da savladaju teškog rivala. Imaju osam bodova u dosadašnjih pet mečeva, pre svega zahvaljujući pobedama nad Srbijom, a samopouzdanje su dodatno podigli dobrom igrom u Beogradu pre nekoliko dana.
"Želimo uspeh odmah sada. Ali razvoj koji smo pokrenuli je iznad svega", jasan je bio Klop, dodavši da je cilj pružiti kvalitetnu partiju protiv Lala i videti za kakav će to rezultat biti dovoljno.
Selektor Nemačke nije želeo da otkriva karte kada je u pitanju sastav tima za sutrašnji meč, kao ni da li će Brajan Gruda biti nagrađen novom startnom postavom nakon dobrog izdanja na Marakani.
"Moja odluka je doneta, samo vam neću reći kakva. U načelu, ako je učinak bio dobar, velika je verovatnoća da ćete ponovo igrati od starta. Nadam se da će nam u narednim godinama jedini problemi biti to što je neko odigrao dobro, a imamo još jednog kvalitetnog igrača na toj poziciji. Jer onda nemamo nikakve probleme."
O predstojećem rivalu i selekciji koju predvodi Ćavi, Klop je izneo reči hvale.
"Holandija je igrala veoma dobar fudbal protiv Grčke. Ćavi želi da igra Ćavijev fudbal. To je jaka generacija, to smo rekli i pre prvog meča sa njima. Mi smo u procesu rekonstrukcije, a oni znatno manje. Igrački imaju mnogo toga u nogama i imaju trenera koji to tera do krajnjih granica.
Selektor se osvrnuo i na partije Kaija Haverca, kojem mediji u Nemačkoj često zameraju lošu realizaciju.
"Kai je svestran, vrhunski igrač. Uvek moraš da računati da će odigrati izvanrednu utakmicu, jer za to ima kvalitet. Odigrao je sjajan meč protiv Srbije i mogao je ili morao da postigne dva gola. Mene zanima potencijal i šta možemo zajedno da napravimo od toga. Veoma se radujem saradnji sa njim."
Na pitanje o tome kako mu izgleda Virdžil van Dajk, Klop je uz osmeh odgovorio u svom stilu:
"Izgled. To je jedan od najlepših ljudi koje sam ikada video. I ima glas, mogao bi da peva bariton”, uz osmeh je završio Klop.