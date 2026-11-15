(Aba liga/Dragana Stjepanović)
(Aba liga/Dragana Stjepanović)

UŽIVO: Crvena zvezda - Cedevita Olimpija

ned. 15.11.26. | 18:30

Sva dešavanja iz dvorane Aleksandar Nikolić pratite na Mozzart Sportu

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ABA LIGA, 8. kolo

CRVENA ZVEZDA – CEDEVITA OLIMPIJA
/26:24, 22:19/

Dvorana: Aleksandar Nikolić

Sudije: Milan Danilović, Hasan Bajgorić, Lazar Ćetković

Crvena zvezda: Džons, Batler, Karter, Izundu, Đurišić, Boldvin, Medarević, Nvora, Koloko, Odželej, Kremer, Moneke

Cedevita Olimpija: Kauan, Radović, Gejni, Lomažs, Ustun, Huindo, Blažič, Cerkvenik, Hurt, Kroflič, Škara, Džonson

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