(Aba liga/Dragana Stjepanović)
UŽIVO: Crvena zvezda - Cedevita Olimpija
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ned. 15.11.26. | 18:30
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ABA LIGA, 8. kolo
CRVENA ZVEZDA – CEDEVITA OLIMPIJA
/26:24, 22:19/
Dvorana: Aleksandar Nikolić
Sudije: Milan Danilović, Hasan Bajgorić, Lazar Ćetković
Crvena zvezda: Džons, Batler, Karter, Izundu, Đurišić, Boldvin, Medarević, Nvora, Koloko, Odželej, Kremer, Moneke
Cedevita Olimpija: Kauan, Radović, Gejni, Lomažs, Ustun, Huindo, Blažič, Cerkvenik, Hurt, Kroflič, Škara, Džonson
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