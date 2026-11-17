Petarda protiv Holandije je baš ono što je trebalo naciji i reprezentaciji. Da pokažu nemačku fudbalsku silu i moć. Jirgen Klop je za kratko vreme uspeo da uradi ono što se od njega tražilo. Učinio je Nemačku opet moćnom, doneo joj prvo mesto u Ligi nacija i poslao poruku da se Elf vraća u sam vrh evropskog fudbala.

„Letos ste imali osećaj da novi selektor, odnosno ja, mora da bude pijan da bi Nemačka izgledala dobro. Došao sam ovde i ludo se zaljubio u sve ovo. I u svih 44 ljudi! Zaista sam se zaljubio u njih!“, rekao je oduševljeni Klop sinoć posle meča.

I dalje smatra da je ovo samo početak, da je Nemačka tek u potrazi za kontinuitetom, ali da je na dobrom putu…

„Bilo bi glupo verovati da smo uradili nešto veliko. Ipak, pokazali smo potencijal. Postavili smo lestvicu visoko i moramo da nastavimo da ispunjavamo te zahteve. Sada će se svi vratiti kući sa osmehom i barem tri ili četiri meseca niko neće dovoditi u pitanje reprezentaciju Nemačke. Umesto toga, misliće da ovaj tim može da postigne nešto posebno.“

Klop je u Ligi nacija isprobao blizu 50 fudbalera i počeo da stvara jezgro tima za budućnost. Oprostio se od nekih veterana poput Ridigera, Sanea, Gorecke i počeo da stvara novu Nemačku.

„Apsolutno sam oduševljen zbog nemačke fudbalske javnosti jer je videla da imamo momke koji zaista znaju da igraju fudbal. Sjajni fudbaleri! A dolazi i sledeća generacija sa Mojom i ostalima“, izjavio je Klop.

Posebno su se istakli mladići poput Derija Šerhanta ili Brajana Grude.

„Pobogu, obojica znaju da igraju fudbal! Ali trud koji su uložili je brutalan, to je ono što na kraju čini tim, jer i drugi igrači znaju da igraju fudbal. Računaju se trud i strast koje ulažete.“