Stanojev i Lukić prete Dinamu: Silazna putanja ukrajinskog ponosa
Vreme čitanja: 2min | čet. 09.07.26. | 13:34
Kijevljani bili tek četvrti u domaćem šampionatu - Univerzitateu iz Kluža u prvom meču kvalifikacija za Ligu Evrope čekaju u poljskom Lublinu (19.00)
Pored duela Vojvodine i Ferencvaroša u Novom Sadu (20.00), jedan od najzanimljivijih mečeva prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope je obračun Dinama iz Kijeva i Univerzitatee iz Kluža. Zbog rata u Ukrajini, najveći klub ove zemlje ne može da igra na svom terenu, nego je domaćin u komšijskoj Poljskoj, u Lublinu.
Ratna dejstva i opuštenost zemlje odražavaju se i na kvalitet klubova u Ukrajini. Šahtjor se koliko-toliko drži pod finansijskim injekcijama Rinata Ahmetova, dok su Kijevljani svake sezone slabiji. U proteklom šampionatu su bili tek četvrti. Dominantan je bio Šahtjor, dok su ispred Dinama bili i Čerkasi i Polisija Žitomir.
Izabrane vesti
Domaći stručnjak Igor Kostjuk ostao je na kormilu Dinama. Stigao je u klub krajem prošle godine. I dalje veliki broj ukrajinskih reprezentativaca brani boje ponosa zemlje. Tu je i iskusni napadač Andrej Jarmolenko. Napadač Matvij Ponomarenko je i dalje visoko kotiran na tržištu, procenjen je na 12.000.000 evra (Transfermarkt). Tu su i nekadašnja velika nada ukrajinskog fudbala Mikola Šaparenko, zatim Taras Mihavko, Denis Popov, Oleksandr Timčuk, Vlodimir Bražko, Mikola Mihaljenko…
19.00: (1,45) Dinamo Kijev (4,40) Univerzitate Kluž (7,25)
Evropska priča Dinama kreće iz Lublina, a rival je Univerzitatea Kluž (19.00). Rumunski tim je dugo prošle sezone bio kandidat za titulu, ali je na kraju prvi presekao vrpcu imenjak iz Krajove. Za Univerzitateu igra nekadašnji omladinac Crvene zvezde Jug Stanojev, koji je prošle godine stigao u Transilvaniji iz kazhasnskog šampionata Kairata.
Napad predvodi reprezentativac Bosne i Hercegovine Jovo Lukić, koji se proslavio prošlog meseca kada je zatresao mrežu Kanade na otvaranju Mundijala. Imao je sjajnu sezonu visoki napadač rođen u Šapcu, 20 golova u svim takmičenjima, od čeka 15 u Superligi. Bilo je prethodnih nedelje priča o transferu, ali je i dalje u ekipi iz Kluža s kojim ima ugovor do 2029.
Na klupi tima iz Transilvanije sedi italijanski stručnjak koji dugo radi u Rumuniji, Kristijan Bergodi. Kapitena tima Alexandru Čipčiu ne zavara ga četvrto mesto Dinama u šampionatu Ukrajine prošle sezone.
“Dinamo je veliki tim iz istočne Evrope. Ima veliki broj mladih, brzih igrača, posebno je opasan u tranziciji, što je pokazao u prijateljskim utakmicama”, istakao je Čipčiu.
Pobednik ovog duela ide na PAOK u drugoj rundi kvalifikacija za Ligu Evrope.
*******
Jedan gol menja sve! ⚽Zaokruži 3+ u prvih 10 minuta! ⏱️
*******
LIGA EVROPE, PRVO KOLO KVALIFIKACIJA (PRVE UTAKMICE)
Četvrtak
18.00: (1,03) Karabag (13,0) Vestri (30,0)
19.00: (1,45) Dinamo Kijev (4,40) Univerzitate Kluž (7,25)
19.00: (1,38) Šerif Tiraspolj (4,60) Aluminij (9,00)
20.00: (1,25) CSKA Sofija (6,00) Deri Siti (11,0)
20.00: (2,95) Vojvodina (3,45) Ferencvaroš (2,35)
20.00: (1,40) Hajduk (4,60) Žilina (8,00)
***kvote su podložne promenama