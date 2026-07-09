Stanojev i Lukić prete Dinamu: Silazna putanja ukrajinskog ponosa

Pored duela Vojvodine i Ferencvaroša u Novom Sadu (20.00), jedan od najzanimljivijih mečeva prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope je obračun Dinama iz Kijeva i Univerzitatee iz Kluža. Zbog rata u Ukrajini, najveći klub ove zemlje ne može da igra na svom terenu, nego je domaćin u komšijskoj Poljskoj, u Lublinu.

Ratna dejstva i opuštenost zemlje odražavaju se i na kvalitet klubova u Ukrajini. Šahtjor se koliko-toliko drži pod finansijskim injekcijama Rinata Ahmetova, dok su Kijevljani svake sezone slabiji. U proteklom šampionatu su bili tek četvrti. Dominantan je bio Šahtjor, dok su ispred Dinama bili i Čerkasi i Polisija Žitomir.