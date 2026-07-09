Ko će do Boginje? “Mrtva trka” Mesija i Embapea za Zlatnu loptu i kopačku

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KVOTE ZA ŠAMPIONA SVETA

Francuska – 2,85

Španija – 4,50

Argentina – 5,00

Engleska – 6,00

Norveška – 17,0

Belgija – 35,0

Švajcarska – 35,0

Maroko – 35,0

Zanimljiva je trka za prvog strelca Svetskog prvenstva i najboljeg igrača. U obe kategorije najveće šanse imaju nekadašnji saigrači iz Pari Sen Žermena, Lionel Mesi i Kilijan Embape. Omaleni Gaučos ima osam golova na kontu na ovom šampionatu, dok su iza njega Embape i Haland sa po sedam. Realne šanse da se umeša za Zlatnu kopačku Mundijala ima još samo Hari Kejn, koji je šest puta tresao mreže rivala.

Na Lionela Mesija je kvota u Mozzartu 2,10 da će na kraju da bude prvi strelac. Moraće verovatno da se stigne do dvocifrenog broja za ovu laskavu titulu. Odmah iza njega je Kilijan Embape sa 2,35. Na Erlinga Halanda je 8,00, a na Harija Kejna 9,00.

Usman Dembele i Mikel Ojarzabal su dali po četiri gola, a kvota da će na kraju da budu na vrhu je čak 40,0.

KVOTE MOZZARTA ZA NAJBOLJEG STRELCA MUNDIJALA

Lionel Mesi – 2,10

Kilijan Embape – 2,35

Erling Haland – 8,00

Hari Kejn – 9,00

Mikel Ojarzabal – 40,0

Usman Dembele – 40,0

Džud Belingem – 80,0

Romelu Lukaku – 250,0

Lamin Jamal – 1000,0

Dok je Mesi ispred asa Reala u trci za najboljeg strelca, što se tiče najboljeg igrača mala prednost je na strani Francuza – 2,65, naspram 2,75 koliko je na omalenog virtuoza. Nema sumnje da će onaj ko bude osvojio Boginju imati veće šanse za ovu nagradu. Na Halanda je 8,00, na Kejna je 9,00, dok šanse ima i sjajni Francuz Majkl Olise sa 11,0.

KVOTE MOZZARTA ZA NAJBOLJEG IGRAČA MUNDIJALA

Kilijan Embape – 2,65

Lionel Mesi – 2,75

Erling Haland – 8,00

Hari Kejn – 9,00

Džud Belingem – 10,0

Majkl Olise – 11,0

Lamin Jamal – 20,0

Usman Dembele – 20,0

Mikel Ojarzabal – 40,0

Deklan Rajs – 50,0

Zanimljiva će biti trka i za najboljeg golmana šampionata. Favorit je očekivano Španac Unaj Simon, čija se mreža nije zatresla. Kvota u Mozzartu na čuvara mreže Atletik Bilbaa je 3,20. Odmah iza Baska je Francuz Majk Menjan sa 3,50. Na Emilijana Martineza je 5,50, a na Džordana Pikforda 7,00.

Norvežanin Orjan Niland je bio junak pobede Vikinga protiv Brazila u osmini finala, kada je na početku utakmice odbranio penal Brunu Gimaraisu. Na njega je 11,0.

KVOTE MOZZARTA ZA NAJBOLJEG GOLMANA SVETSKOG PRVENSTVA

Unaj Simon – 3,20

Majk Menjan – 3,50

Emilijano Martinez – 5,00

Džordan Pikford – 7,00

Orjan Niland – 11,0

Jasin Bono – 13,0

Tibo Kurtoa – 13,0

Gregor Kobel – 25,0

SVETSKO PRVENSTVO – ČETVRTFINALE

Četvrtak

22.00: (1,62) Francuska (3,90) Maroko (6,75)

Petak

21.00: (1,65) Španija (3,70) Belgija (5,60)

Subota

23.00: (4,00) Norveška (3,70) Engleska (1,90)

Nedelja

03.00: (1,75) Argentina (3,50) Švajcarska (5,50)

***kvote su podložne promenama