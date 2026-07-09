Ko će do Boginje? “Mrtva trka” Mesija i Embapea za Zlatnu loptu i kopačku
Vreme čitanja: 3min | čet. 09.07.26. | 09:09
Na četu Didijea Dešana je kvota 2,85, na Špance 4,50, Argentince 5,00, a Engleze 6,00. Nekadašnji saigrači iz PSŽ-a kandidati za najboljeg igrača i strelca. Unaj Simon zasad “prva jedinica” Mundijala
Sada sledi ono najzanimljivije, borba za Boginju. Ostalo je osam najboljih selekcija planete, šest iz Evrope, Argentina brani čast američkog kontinenta, a Maroko afričkog. Igrama u dosadašnjem toku Mundijala, Francuska je zaslužila ulogu favorita. Kvota u Mozzartu da će četa Didijea Dešana da se vrati na tron posle titule u Rusiji 2018. godine je 2,85.
Evropski šampion Španija je iza Kilijana Embapea i drugova. Na Furiju je 4,50, a slede branilac krune Argentina sa 5,00 i Engleska sa 6,00. Ostali su “otpisani”, odnosno crta se polufinale ove četiri selekcije. Najveće šanse od preostala četiri rivala daje se Norveškoj – 17,0, dok je na Belgijance, Švajcarce i Marokance čak 35,0.
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Zanimljiva je trka za prvog strelca Svetskog prvenstva i najboljeg igrača. U obe kategorije najveće šanse imaju nekadašnji saigrači iz Pari Sen Žermena, Lionel Mesi i Kilijan Embape. Omaleni Gaučos ima osam golova na kontu na ovom šampionatu, dok su iza njega Embape i Haland sa po sedam. Realne šanse da se umeša za Zlatnu kopačku Mundijala ima još samo Hari Kejn, koji je šest puta tresao mreže rivala.
Na Lionela Mesija je kvota u Mozzartu 2,10 da će na kraju da bude prvi strelac. Moraće verovatno da se stigne do dvocifrenog broja za ovu laskavu titulu. Odmah iza njega je Kilijan Embape sa 2,35. Na Erlinga Halanda je 8,00, a na Harija Kejna 9,00.
Usman Dembele i Mikel Ojarzabal su dali po četiri gola, a kvota da će na kraju da budu na vrhu je čak 40,0.
KVOTE MOZZARTA ZA NAJBOLJEG STRELCA MUNDIJALA
Dok je Mesi ispred asa Reala u trci za najboljeg strelca, što se tiče najboljeg igrača mala prednost je na strani Francuza – 2,65, naspram 2,75 koliko je na omalenog virtuoza. Nema sumnje da će onaj ko bude osvojio Boginju imati veće šanse za ovu nagradu. Na Halanda je 8,00, na Kejna je 9,00, dok šanse ima i sjajni Francuz Majkl Olise sa 11,0.
KVOTE MOZZARTA ZA NAJBOLJEG IGRAČA MUNDIJALA
Zanimljiva će biti trka i za najboljeg golmana šampionata. Favorit je očekivano Španac Unaj Simon, čija se mreža nije zatresla. Kvota u Mozzartu na čuvara mreže Atletik Bilbaa je 3,20. Odmah iza Baska je Francuz Majk Menjan sa 3,50. Na Emilijana Martineza je 5,50, a na Džordana Pikforda 7,00.
Norvežanin Orjan Niland je bio junak pobede Vikinga protiv Brazila u osmini finala, kada je na početku utakmice odbranio penal Brunu Gimaraisu. Na njega je 11,0.
KVOTE MOZZARTA ZA NAJBOLJEG GOLMANA SVETSKOG PRVENSTVA
SVETSKO PRVENSTVO – ČETVRTFINALE
Četvrtak
22.00: (1,62) Francuska (3,90) Maroko (6,75)
Petak
21.00: (1,65) Španija (3,70) Belgija (5,60)
Subota
23.00: (4,00) Norveška (3,70) Engleska (1,90)
Nedelja
03.00: (1,75) Argentina (3,50) Švajcarska (5,50)
***kvote su podložne promenama