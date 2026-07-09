Velež i Sarajevo pred prvom evropskom preprekom

Borac je u utorak remizirao sa Levskim (1:1) u Banjaluci, u prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, a večeras će još dva predstavnika BiH na terene u klupskim takmičenjima UEFA. U prvom kolu kvalifikacija Lige konferencije nastupaju Velež i Sarajevo.

Mostarski tim će na Bilinom Polju ugostiti sastav moldavskog Milsamija od 19 časova. Rođeni su veliki favoriti i trebalo bi da tu ulogu opravdaju. Moldavsko prvenstvo već je počelo, Milsami je odigrao dva kola u kojima nije uspio postići pogodak. Prošle godine su u sličnom sastavu iz Lige konferencije eliminisali podgoričku Budućnost, ali odmah posle toga, u narednom kolu, lagano ispali od Virtusa iz San Marina.

19.00: (1,85) Velež (3,30) Milsami (4,20)

Ono što je zanimljivo jeste da će Velež domaću utakmicu igrati u Zenici. I pre par godina kada su igrali Evropu pod vodstvom Feđe Dudića, domaćinstvo je bilo na Grbavici. Ovaj put, Mostarci su se odlučili za Zenicu, obziom da Arena Rođeni još uvek nema licencu za igranje evropskih utakmica. Uprkos tome, što ne igraju u svom gradu, u taboru Mostaraca očekuju podršku navijača ali i dobar rezultat uoči revanša.

„Videli smo dve njihove utakmice. Nešto smo imali i od prošlog prvenstva. Uglavnom, ja mislim da definitivno naša ekipa ima veći kvalitet. Najvažnija je stvar da smo period do utakmice dobro odradili i ako mi budemo pravi, a ja se nadam da hoćemo, obezbedićemo dobar rezultat za revanš”, kazao je trener Veleža Ibro Rahimić i dodao:

“Oni su odigrali već dve utakmice u ligi, dok smo mi igrali dve prijateljske. Milsami je pre nekoliko sezona imao jako dobar tim. Otišao im je trener koji je napravio dobar uspeh i šest glavnih igrača. Ekipa su u stvaranju, ali to nas ne sme zavarati. Pokušaćemo već u prvoj utakmici ostvariti povoljan rezultat“.

21.00: (1,95) Sarajevo (3,40) Inter Turku (3,60)

Sarajevo će 120 minuta kasnije na stadionu "Asim Ferhatović Hase" ugostiti finski Inter Turku. Barem u najavi bordo premijerligaš bi trebao imati teži zadatak od Veleža. Riječ je o kvalitetnom finskom sastavu koji je u punoj takmičarskoj formi budući da je tamošnje prvenstvo u punom jeku. Za Sarajevo će ovo biti prva takmičarska utakmica posle povratka Zorana Zekića na trenersko mesto.

U generalnoj probi pred nastupajuću sezonu u Evropi savladali su Sutjesku sa 2:1, ali i istim rezultatom poraženi od Zrinjskog. U taboru Sarajeva imaju velike ambicije od naredne sezone, ne samo u Evropi nego i u prvenstvu, obzirom da se miljenik navijača Zekić vratio na trenersku poziciju. Pozitivna priča trebala bi krenuti od večeras, iako u domaćem taboru očekuju tešku utakmicu.

"Pomno smo ih analizirali. Već imaju 15 prvenstvenih utakmica iza sebe, trenutno su lideri svoje lige i reč je o vrlo ozbiljnoj ekipi. Očekujem da im se suprotstavimo na pravi način, pokažemo svoje pravo lice i da ne tražimo nikakve alibije. Biće teško, toga smo svi svesni, ali takve utakmice moramo izvući na karakter. Nadam se da ću odabrati najboljih i najspremnijih 11 u ovom trenutku. Verujem da su igrači shvatili sve ono što smo pripremali i analizirali o Interu. Želim da pre svega razmišljamo o sebi i stvarima koje radimo na treninzima. Siguran sam da ćemo s vremenom izgledati još bolje, ali sada moramo dati svoj maksimum“, jasan je Zekić.

Bosna i Hercegovina će na evropskom tlu imati još jednog predstavnika, a to je Zrinjski. Oni svoju međunarodnu odiseju kreću od drugog kola kvalifikacija.

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KVALIFIKACIJE ZA LIGU KONFERENCIJE – 1. KOLO

Četvrtak

16.00: (2,35) Atletik Eskaldes (3,15) Mornar (2,95)

18.00: (2,10) Alaškert (3,20) Jelimaj (3,40)

18.00: (1,13) Dila Gori (7,50) Virtus (16,0)

18.00: (1,75) Lijepaja (3,40) Dečić (4,60)

18.00: (2,30) Hegelman (3,30) Pajde (2,90)

18.00: (2,00) Nome Kalju (3,20) Linfild (3,70)

19.00: (1,12) Bohemijans (7,50) Sent Džozefs (18,0)

19.00: (1,45) Dinamo Minsk (3,90) Sileks (7,50)

19.00: (3,90) Marsakslok (3,35) Pjunik (1,90)

19.00: (1,85) Velež (3,30) Milsami (4,20)

19.15: (3,80) Mondorf (3,70) Dinamo Tbilisi (1,75)

19.30: (4,00) Kernarvon (3,90) Levadija (1,70)

19.30: (5,40) Evropa (3,70) Škendija (1,60)

20.00: (2,30) Vlaznija (3,30) Mileševo (2,90)

20.30: (5,20) Glentoran (3,70) RFS (1,62)

20.45: (2,25) NSI Runavik (3,25) Hamrun Spartans (3,05)

20.45: (3,25) OFK Petrovac (3,25) Žalgiris (2,15)

21.00: (2,40) Dinamo Tirana (3,25) Astana (2,80)

21.00: (1,95) Sarajevo (3,40) Inter Turku (3,60)

21.00: (1,67) Stjernan (3,80) Vikingur (4,60)

***Kvote su podložne promenama