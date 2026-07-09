Nije to taj Šerif koga se nerado sećaju navijači Zvezde, Dinama, pa i Reala

Bio jedan Šerif… Kakav Šerif? Strašan Šerif! Eliminisao je Crvenu zvezdu pre pet godina u pohodu na plej-of Lige šampiona, a onda bio koban i za Dinamo iz Zagreba i napravio najveći uspeh u istoriji moldavskog fudbala. Ni to nije bilo sve, na jesen 2021. godine pao je i veliki Real u grupnoj fazi Lige šampiona i to na Bernabeu (2:1), što je i dalje jedna od najvećih senzacija u svetu fudbala u ovom milenijumu.

Govorilo se tada o čudu iz Tiraspolja, moldavskom timu koji je iz Pridnestrovlja, regije okrenute Rusiji i pod njenom upravom. Bile su to zlatne godine Šerifa, ali sada se vratio u sumornu realnost, da mu je svaka pobeda i prolazak u narednu rundu u Evropi uspeh.