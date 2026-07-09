Nije to taj Šerif koga se nerado sećaju navijači Zvezde, Dinama, pa i Reala
Vreme čitanja: 2min | čet. 09.07.26. | 12:16
Tim iz Tiraspolja izgubio primat u Moldaviji, kao pobednik kupa kreće u kvalifikacije za Ligu Evrope protiv slovenačkog Aluminija (19.00)
Bio jedan Šerif… Kakav Šerif? Strašan Šerif! Eliminisao je Crvenu zvezdu pre pet godina u pohodu na plej-of Lige šampiona, a onda bio koban i za Dinamo iz Zagreba i napravio najveći uspeh u istoriji moldavskog fudbala. Ni to nije bilo sve, na jesen 2021. godine pao je i veliki Real u grupnoj fazi Lige šampiona i to na Bernabeu (2:1), što je i dalje jedna od najvećih senzacija u svetu fudbala u ovom milenijumu.
Govorilo se tada o čudu iz Tiraspolja, moldavskom timu koji je iz Pridnestrovlja, regije okrenute Rusiji i pod njenom upravom. Bile su to zlatne godine Šerifa, ali sada se vratio u sumornu realnost, da mu je svaka pobeda i prolazak u narednu rundu u Evropi uspeh.
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Izgubio je tim iz Pridnestrovlja titulu u Moldaviji. Petrokub je sada najbolji, igrao je u sredu 1:1 na svom terenu sa albanskom Egnatijom u prvom meču kvalifikacija za Ligu šampiona. Moldavski vicešampion kreće evropsku priču ovog leta danas (19.00) na svom terenu protiv slovenačkog Aluminija na Šerif areni koja prima 14.000 gledalaca. Tim iz Tiraspolja je osvojio Kup Moldavije prošle sezone.
19.00: (1,38) Šerif Tiraspolj (4,60) Aluminij (9,00)
Sada je to tim skromnijeg kvaliteta nego pre pet godina, sa domaćim stručnjakom Viktorom Mihailovom. Ima i dalje veliki broj stranaca, uglavnom iz Afrike i Brazila, nepoznatih igrača i za one koji pomno prate najvažniju sporednu stvar na svetu. Na golu je Bugarin Ivan Dulgerov, u odbrani su internacionalci iz Malija Burama Fomba i Sumaila Magasuba, fudbaler iz Nigera Natus Džamal Sven, kao i Senegalac Baje Asane Sism, Brazilci Luis Felipe, Ze Flores, Sapata, kapiten Raj, a tu su i igrači iz Paname Hair Modelo i napadač iz Kolumbije Hajder Asprilja.
Aluminij je prošle sezone bio sedmi u šampionatu Slovenije, ali je kao pobednik kupa ove zemlje izborio plasman na međunarodnu scenu. Prošle nedelje ga je Partizan pobedio u prijateljskom meču u Sloveniji sa 2:1. Aluminij ulazi u sezonu bez nekoliko važnih igrača koji su napustili ovaj tim između dve sezone.
Šerif u dvomeč ulazi kao favorit, a povoljna okolnost za moldavski klub je što je već u takmičarskom ritmu. Šampionat Moldavije je počeo krajem juna. Tim iz Tiraspolja je sakupio četiri boda u prva dva kola. Na premijeri novog šampionata je dobijen Sireti sa 3:0, dok je u subotu bilo bez golova protiv Politehnike. Aluminij tek za desetak dana počinje šampionat Slovenije.
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LIGA EVROPE, PRVO KOLO KVALIFIKACIJA (PRVE UTAKMICE)
Četvrtak
18.00: (1,03) Karabag (13,0) Vestri (30,0)
19.00: (1,45) Dinamo Kijev (4,40) Univerzitate Kluž (7,25)
19.00: (1,38) Šerif Tiraspolj (4,60) Aluminij (9,00)
20.00: (1,25) CSKA Sofija (6,00) Deri Siti (11,0)
20.00: (2,95) Vojvodina (3,45) Ferencvaroš (2,35)
20.00: (1,40) Hajduk (4,60) Žilina (8,00)
***kvote su podložne promenama