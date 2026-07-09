Kilijan Embape (Francuska) i Ašraf Hakimi (Maroko)
Kilijan Embape (Francuska) i Ašraf Hakimi (Maroko)
Novinar V. Nikolić

PREDLOZZI I TIPOVANJA (četvrtak): Francuska i Maroko repriziraju Katar

Vreme čitanja: 1min | čet. 09.07.26. | 11:39

Pročitajte nekoliko predloga za 9. jul...

NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana, i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.

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Vredi probati
KVALIFIKACIJE ZA LK | 20:45
Petrovac - Zalgiris
ID: 9839607

Petrovac je poslednjih sedmica doveo nekoliko fudbalera koji su prethodne sezone ostavili značajan utisak u crnogorskom prvenstvu. Trener Zdravko Dragićević veruje da domaći mogu da iznenade, međutim, mi vam preporučujemo da tipujete na iskusnije goste ili na malo pogodaka.

Konačan ishod

Tip: 2 (2.15)
Za izbegavanje
KVALIFIKACIJE ZA LK | 21:00
Sarajevo - Inter Turku
ID: 9840624

Sarajevo je prošle sezone imalo tumbanja na klupi, a u novu ulazi sa novim/starim čovekom na njoj - Zoranom Zekićem, koji je ekipu sa Koševa vodio od juna 2024. do avgusta 2025. Bez obzira na „mešanje karata“ ovde je sve moguće i najpametnije je da ih potpuno preskočite.

Konačan ishod

Tip: 1 (1.95)
Fiksevi dana
SVETSKO PRVENSTVO | 22:00
France - Morocco
ID: 9838367

Francuzi su pre početka Svetskog prvenstva važili za jednog od glavnih favorita za osvajanje trofeja i dok su drugi brljali, oni su svaki od zadataka rešavali bez većih problema. Marokanci jesu nezgodni, ali od Pevaca su izgubili u polufinalu u Kataru. Isto očekujemo i sada.

Konačan ishod

Tip: 1 (1.62)
Fiksevi dana
KVALIFIKACIJE ZA LE | 18:00
Qarabag - Vestri I.
ID: 9838372

Ovo bi morala da bude „igra mačke i miša“ jer je kvalitativna razlika drastično na strani Karabaha, kluba sa najboljim UEFA koeficijentom od svih učesnika uvodnog kvalifikacionog kola. Na vama je da odaberete između SP 1 i DP 1-1, ali mi ćemo da se opredelimo za ovo drugo.

Dupla pobeda

Tip: 1-1 (1.37)
Fiksevi dana
KVALIFIKACIJE ZA LE | 19:00
Dynamo Kyiv - Univ.Cluj
ID: 9838051

Univerzitatea se prošle sezone nije proslavila u dvomeču sa Ararat -Jermenijom, a verovatno neće ni protiv Dinama, iako su Kijevljani slabiji nego pre nekoliko godina pošto mnogo manje ulažu u strance, a i ne igraju kod kuće, nego u Poljskoj. Keca bi moglo da isprati 2-4.

Konačan ishod

Tip: 1 (1.4)
Fiksevi dana
KVALIFIKACIJE ZA LE | 20:00
Vojvodina - Ferencvaros
ID: 9838023

Ne tako davno Vojvodina se sjajno nosila sa Crvenom zvezdom u finalu Kupa, ali za obe ekipe ovo je prva zvanična utakmica i besmisleno je pričati o trenutnim mogućnostima. Ipak, verujemo da Lale mogu do pozitivnog rezultata, pa ukoliko ne smete da gađate keca tipujte na 1X.

Dupla šansa

Tip: 1X (1.62)
Vredi probati
KVALIFIKACIJE ZA LK | 16:00
Atletic Escaldes - Mornar Bar
ID: 9839610

Klubovi iz Crne Gore obično kvalifikacije završavaju u nekom od prva dva kola. Međutim, Mornar je prošle sezone bio ozbiljan konkurent šampionu Sutjesci, osvojio je Kup i može da se nada da će zabeležiti dobar rezultat u ovom meču. Mi bismo pokušali sa dvojkom ili X2&0-2.

Konačan ishod

Tip: 2 (2.95)
Vredi probati
KVALIFIKACIJE ZA LK | 19:00
Velez Mostar - Milsami Ursidos
ID: 9839602

Velež je prethodno prvenstvo završio porazima, a nije mogao da se pohvali ni rezultatima u sparing utakmicama. Moldavci su nedavno započeli novi šampionat, međutim, čini nam se da bi Rođeni ipak mogli da se nadaju pobedi, uz 2-3. Naš savet je da iskombinujete keca i 2-3 gola.

Mozzart kombinazzije

Tip: 1&2-3 (3.35)

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