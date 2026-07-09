PREDLOZZI I TIPOVANJA (četvrtak): Francuska i Maroko repriziraju Katar

Za izbegavanje

KVALIFIKACIJE ZA LK | 21:00

Sarajevo - Inter Turku

ID: 9840624

Sarajevo je prošle sezone imalo tumbanja na klupi, a u novu ulazi sa novim/starim čovekom na njoj - Zoranom Zekićem, koji je ekipu sa Koševa vodio od juna 2024. do avgusta 2025. Bez obzira na „mešanje karata“ ovde je sve moguće i najpametnije je da ih potpuno preskočite.