PREDLOZZI I TIPOVANJA (četvrtak): Francuska i Maroko repriziraju Katar
Vreme čitanja: 1min | čet. 09.07.26. | 11:39
Pročitajte nekoliko predloga za 9. jul...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana, i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
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Petrovac je poslednjih sedmica doveo nekoliko fudbalera koji su prethodne sezone ostavili značajan utisak u crnogorskom prvenstvu. Trener Zdravko Dragićević veruje da domaći mogu da iznenade, međutim, mi vam preporučujemo da tipujete na iskusnije goste ili na malo pogodaka.
Konačan ishod
Sarajevo je prošle sezone imalo tumbanja na klupi, a u novu ulazi sa novim/starim čovekom na njoj - Zoranom Zekićem, koji je ekipu sa Koševa vodio od juna 2024. do avgusta 2025. Bez obzira na „mešanje karata“ ovde je sve moguće i najpametnije je da ih potpuno preskočite.
Konačan ishod
Francuzi su pre početka Svetskog prvenstva važili za jednog od glavnih favorita za osvajanje trofeja i dok su drugi brljali, oni su svaki od zadataka rešavali bez većih problema. Marokanci jesu nezgodni, ali od Pevaca su izgubili u polufinalu u Kataru. Isto očekujemo i sada.
Konačan ishod
Ovo bi morala da bude „igra mačke i miša“ jer je kvalitativna razlika drastično na strani Karabaha, kluba sa najboljim UEFA koeficijentom od svih učesnika uvodnog kvalifikacionog kola. Na vama je da odaberete između SP 1 i DP 1-1, ali mi ćemo da se opredelimo za ovo drugo.
Dupla pobeda
Univerzitatea se prošle sezone nije proslavila u dvomeču sa Ararat -Jermenijom, a verovatno neće ni protiv Dinama, iako su Kijevljani slabiji nego pre nekoliko godina pošto mnogo manje ulažu u strance, a i ne igraju kod kuće, nego u Poljskoj. Keca bi moglo da isprati 2-4.
Konačan ishod
Ne tako davno Vojvodina se sjajno nosila sa Crvenom zvezdom u finalu Kupa, ali za obe ekipe ovo je prva zvanična utakmica i besmisleno je pričati o trenutnim mogućnostima. Ipak, verujemo da Lale mogu do pozitivnog rezultata, pa ukoliko ne smete da gađate keca tipujte na 1X.
Dupla šansa
Klubovi iz Crne Gore obično kvalifikacije završavaju u nekom od prva dva kola. Međutim, Mornar je prošle sezone bio ozbiljan konkurent šampionu Sutjesci, osvojio je Kup i može da se nada da će zabeležiti dobar rezultat u ovom meču. Mi bismo pokušali sa dvojkom ili X2&0-2.
Konačan ishod
Velež je prethodno prvenstvo završio porazima, a nije mogao da se pohvali ni rezultatima u sparing utakmicama. Moldavci su nedavno započeli novi šampionat, međutim, čini nam se da bi Rođeni ipak mogli da se nadaju pobedi, uz 2-3. Naš savet je da iskombinujete keca i 2-3 gola.
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