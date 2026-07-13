Ko je ko među polufinalistima Mundijala...

Ne krijemo, to nas je donekle i potaklo na ovu priču...

Bukmejkeri su 'sračunali' da Francuska nakon svega prikazanog do sada ostaje favorit broj jedan. I to verovatno nikoga ne čudi. Ono što se promenilo, jeste status Engleske. Ona je na startu delila drugo mesto sa Španijom, da bi se poslednjih dana izdvojila kao samostalni drugi favorit, s kvotom 4,35 za osvajanje Zlatnog globusa.

Konačni rasplet započinje sutra (u utorak), utakmicom koju mnogi nazivaju finalom pre finala (Francuska - Španija), a ono što čime smo mi želeli da se pozabavimo jeste neka vrsta mini analize koja bi trebalo da ponudi odgovor na pitanje: ko je ko u tom elitnom društvu?

Nema sumnje da Englezi imaju kvalitet, sirovu snagu, uz Francuze verovatno najširi roster, odnosno mogućnost da igraju u izuzetnom intenzitetu kad mnogi počnu da padaju (što dolazi kao benefit igranja u Premijer ligi); mnogi će reći da imaju najboljeg selektora za turnirska takmičenja, čoveka sa B, C, ili čak planom D, koji je izgradio čvrstu struktiru tima, gde se tačno zna ko kosi, a ko vodu nosi; rešili su se, sada već poodavno, onih zabluda o 'naciji supremacije', oslonjenih na kulturni uticaj britanske imperije, spustili se na zemlju i počeli da upijaju tuđa znanja i saznanja...

Epilog: pre desetak godina postali su konkurentni svetskim velesilama i napokon potkrepili argumentima to što i sebe smatraju velesilom.

BONUS KOD: MSP1

KVOTE ZA OSVAJAČA MUNDIJALA

2,40: Francuska

4,35: Engleska

5,00: Španija, Argentina

Po mnogim osnovama u njih ne treba sumnjati, ali kako godinama unazad, tako i sada sledi jedno veliko 'ali'. Pored toga što igraju fudbal koji se najteže 'vari', Englezima, koliko god to čudno zvučalo, naruku ne idu ni istorija ni tradicija, a one i te kako umeju da odigraju ulogu kad se odlučuje o pijedestalu. Da su velika fudbalska nacija, to niko ne može da im ospori. E sad, da su uspešna fudbalska nacija - nisu. I po tom pitanju ne mogu u isti koš sa konkurencijom na ovom turniru, pa ni sa nekim mnogo manjim zemljama.

U krajnjem slučaju, jedan jedini trofej Gordog Albiona u čitavoj njegovoj istoriji potvrđuje ovu činjenicu...

ENGLESKA

SVETSKO PRVENSTVO

Trofeji (1): 1966

Finala: /

Polufinala (2): 1990, 2018

EVROPSKO PRVENSTVO

Trofeji: /

Finala (2): 2020, 2024

Polufinala (1): 1968, 1996

UEFA LIGA NACIJA

Trofeji: /

Finala: /

Polufinala (1): 2019

Ako izuzmemo poslednju generaciju, kao proizvod Premijer lige i totalnog zaokreta fudbalskih shvatanja na Ostrvu (upotporenog od strane španskih i nemačkih učitelja), Englezi od te (inače sporne) Boginje, imaju samo jedan ulazak u završnicu (polufinale) SP. Kako pre toga nisu imali nijedan, jasno da ih ne možemo smatrati naročito uspešnom mundijalskom reprezetacijom. Kontinuitet takođe vrlo problematičan. Pre '66. najbolji rezultat - četvrtfinale. Posle, između Meksika 1970. i Italije 1990, dva propuštena prvenstva. Najveći domet - ponovo samo četvrtfinale. Ako u obzir uzmemo 21. vek, vredno pomena isključivo četvrto mesto u Rusiji. Do ovogodišnjeg plasman među četiri...

Evropska prvenstva - još slabiji učinak. Ne računajući dva finala pomenute Kejnove generacije, samo dva polufinala - 1968. u Firenci (ispali od Jugoslavije) i 1996, kao domaćini. Između za dva EP, Engleska 20 godina nije izašla iz grupe, a 1972, 1976. i 1984. nije se ni plasirala na završni turnir. Opet, od 2000. pa sve do finala 2020. najbolji rezultat četvrtfinale.

ŠPANIJA

SVETSKO PRVENSTVO

Trofeji (1): 2010

Finala: /

Polufinala (1): 1950

EVROPSKO PRVENSTVO

Trofeji (4): 1964, 2008, 2012, 2024

Finala (1): 1984

Polufinala (1): 2020

UEFA LIGA NACIJA

Trofeji (1): 2023

Finala (2): 2021, 2025

Polufinala: /



Postoji sjajna izjava Santijaga Bernabeua iz leta 1974. godine: "Zašto se čudite što sam doveo Miljana Miljanića u Real? Pa jugoslovenski fudbal je i dalje daleko ispred španskog. Imamo mi mnogo toga još da naučimo".

Te 1974. Furija se nije plasirala na SP u Nemačku, propustila je i Meksiko 1970, a u Argentini 1978. ispala u grupi. Uspon španskog reprezentativnog fudbala započinje od domaćinstva Mundijala 1982. Dve godine kasnije finale Eura i sve bolje nadolazeće generacije. Španija nije reprezentativna gromada 20. veka, ali zato je možemo smatrati najsupešnijom nacionalnom selekcijom u 21. Čak tri trofeja namenjena najboljem na Kontinentu i svetska kruna 2010. u Južnoj Africi.

Ruku na srce, ostali su nam dužni na prethodna dva SP - ispali u osmini finala...

FRANCUSKA

SVETSKO PRVENSTVO

Trofeji (2): 1998, 2018

Finala (2): 2006, 2022

Polufinala (3): 1958, 1982, 1986

EVROPSKO PRVENSTVO

Trofeji (2): 1984, 2000

Finala (1): 2016

Polufinala (3): 1960, 1996, 2024

UEFA LIGA NACIJA

Trofeji (1): 2021

Finala: /

Polufinala (1): 2025

Sve do osamdesetih godina prošlog veka, Francuska nije smatrana velikom reprezentacijom. Propustila je pet završnih turnira EP (između 1960. i 1984), dok je na SP za skoro 50 godina (1930-1978) osvojila tek jednu bronzu. U istom periodu propustila je četiri Mundijala i četiri puta ispala u grupi.

Galski petlovi uzlaznom putanjom kreću 1984, kada su kao domaćini osvojili EURO. Generacija Mišela Platinija dve godine kasnije osvojiće i treće mesto na SP u Meksiku. Nakon kriznog perioda u prvoj polovini devedesetih - čekajući sazrevanje Zinedina Zidana - dolazi titula prvaka sveta 1998, zatim evropska kruna 2000. i epitet jedne od najvećih ekipa u istoriji fudbala.

U ovom veku Francuska bolje od svih ubira kolonijalne plodove, što joj omogućava da postane 'novi Brazil' - zemlja sa daleko najvećim basenom kvalitetnih igrača na svetu. Da nije izgubila dva finala Mundijala na penale (2006. i 2022. godine) stala bi uz rame Nemačkoj i Italiji. Kako god, sa dve titule i dva finala u poslednje tri decenije nema joj ravnih.

ARGENTINA

SVETSKO PRVENSTVO

Trofeji (3): 1978, 1986, 2022

Finala (3): 1930, 1990, 2014

Polufinala: /

KOPA AMERIKA

Trofeji (16): 1921, 1925, 1927, 1929, 1937, 1941, 1945, 1946, 1947, 1955, 1957, 1959-I, 1991, 1993, 2021, 2024

Finala (14): 1916, 1917, 1920, 1923, 1924, 1926, 1935, 1942, 1959-II, 1967, 2004, 2007, 2015, 2016

Polufinala (6): 1919, 1922, 1956, 1963, 1989, 2019

Veliki u prošlom, veliki u ovom veku. U prošlom dve titule prvaka sveta i dva finala, u ovom, predvođeni Lionelom Mesijem, titula i finale. Imali su većih generacija i od Mesijeve i od Maradonine, ali ova dva čarobnjaka donela su im najveću radost. Ako govorimo o kontinuitetu učešća na SP, Gaučosi imaju najveći od svih učesnika polufinala u SAD, Kanadi i Meksiku. Od Švedske 1958. samo jednom se nisu kvalifikovali. Bilo je to za Meksiko 1970.

Što se tiče Kopa Amerika (pandan Evropskom šampionatu) nema im ravnih. Pretekli su Urugvaj po broju titula 2024, a imaju i čak 14 poraza u finalima.