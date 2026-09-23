Koja reprezentacija se najbolje pojačala u letnjem prelaznom roku?

Od novih pravila su najviše profitirale afričke selekcije koje angažuju fudbalere afričkog porekla iz Evrope i nastupali su za mlađe selekcije država u kojima su rođeni. Primer Maroka je najdrastičniji, jer više od polovine reprezentacije čine fudbaleri marokanskog porekla rođeni u Nemačkoj, Francuskoj, Holandiji, Belgiji, Kanadi…

Njihovim stopama su krenule i neke druge afričke zemlje. Najsvežiji primer je DR Kongo. Ostavili su dobar utisak na prethodnom Mundijalu gde ih je eliminisala Engleska, a u oktobarske ispite u kvalifikacijama za Kup afričkih nacija 2027. ulaze drastično jači zahvaljujući igračima koji su promenili državljanstvo i prihvatili poziv iz Kinšase.

Čak 13 novih fudbalera je u prethodnim mesecima ispregovaralo da zaigra za DR Kongo. Svakako jak tim, za koji igraju Noa Sadiki (Sanderlend), Joan Visa (Njukasl), Engalajel Muko (Lil), Aron van Bisaka (Aston Vila), sada su pojačala još neka poznata imena.

Za DR Kongo će ovog septembra zaigrati odlični Lajpcigov vezista Ezekijel Banzuzi. Rođen u Holandiji, prošao je sve mlađe selekcije Lala, imao budućnost u A timu, ali se odlučio da zaigra za zemlju u kojoj su mu rođeni roditelji. Na osnovu porekla, Leopardima su se na isti način ove jeseni priključili 20-godišnji defanzivac Kevin Pedro (Sent Etjen) i mladi štoper Vili Kambvala koji je letos prešao iz Viljareala u Komo. Obojica su ranije igrali za mlađe selekcije Francuske. U Francuskoj je rođen i Frajburgov levi bek Džordi Makengo, a sada će debitovati za DR Kongo.

Još više pojačanja su Leopardi dobili i u veznom redu. Pored Banzuzija, fudbalsko državljanstvo su promenili Stanis Idumbo (Monako), Žunior Kadil (Lans), Paris Magoma (Norič), Stefi Mavididi (Votford), Noa Bamba (Lorijan), Džorti Mokio (Ajaks)…

A ozbiljno pojačanje je stiglo i u špic popularnih Leoparda. Ljubitelji fudbala na ovim prostorima sigurno znaju ko je Afimiko Pululu. Napadač rođen u Angoli koji je prethodnih godina terorisao rivale (među kojima i srpske klubove) u Ligi konferencije, a letos je prešao u Saudijsku Arabiju. Pululu ima 27 godina, rođen je u Angoli od kongoanskih roditelja, prošle godine je prvi put dobio poziv Angole i odazvao se, da bi se potom misteriozno povukao iz reprezentacije… Ispostavilo se da ga je zvao i DR Kongo. Pored njega, napad Leoparda pojačalo i Noričovo krilo Entoni Musaba.

Sada je to makar 30-40 odsto jači tim nego što je bio. Fudbalski savez iz Kinšase je odradio baš ozbiljan posao.

Trojica momaka koji su do sada nosili dres mlađih selekcija Francuske, od ove jeseni su se odlučili za A tim Obale Slonovače. U pitanju su defanzivac Kasim Utara (Bešiktaš) i napadači Rajan Fofana (Avr) i Jan Gboho (Koventri). Ovaj poslednji je i rođen u Obali Slonovače, dok su prva dvojica rođeni u Parizu. Dvojica momaka rođenih u Francuskoj su i nova pojačanja selekcije Malija. Reč je o napadaču saudijske Abhe Alimamiju Goriju i defanzivcu Pariza Adami Kamari.

Servetov bek Lilijan Enžoj je rođen u Francuskoj, ali će u budućnosti nositi dres Kameruna, dok je štoper Džozef Koli ranije igrao za mlađe selekcije Švedske, ali će u budućnosti nositi dres Gambije u kojoj je i rođen.

Dalasov napadač Bernard Kamungo je rođen u Tanzaniji, odrastao kao izbeglica u Teksasu, a 2024. je upisao prvi meč za A selekciju SAD. Kako Amerikanci očigledno nisu ozbiljno računali na njega, vratio se otadžbini i sada će debitovati za Tanzaniju.

Ali nisu samo Afrikanci radili na reprezentativnim pojačanjima. Bilo je toga i u Evropi. Konkretno u regionu.

Bosna i Hercegovina je prethodnih napravila sjajnu priču sa svojom decom iz dijaspore (Alajbegović, Bajraktarević, Muharemović, Demirović…) i nastavila u istom stilu nakon Mundijala. Najzvučnije septembarsko pojačanje je Zinedin Smajlović, letnje pojačanje Olimpijakosa. Mladi štoper je rođen u Švedskoj, nastupao za njenu mladu reprezentaciju, ali nije odoleo pozivu Sergeja Barbareza i Emira Spahića. BiH je dobila i zanimljivog golmana. U pitanju je Salko Hamzić iz Tirola, a ranije je branio za omladinsku reprezentaciju Austrije. Het-trik pojačanja je zaokružio vezista Luka Đurić koji brani boje Paderborna u Bundesligi, a prošle sezone je nosio dres Hofenhajma.

Odbrana Crne Gore će od ovog reprezentativnog okupljanja biti jača za bivšeg Zvezdinog štopera Andreja Đurića koji igra za švedski Malme, a jako zanimljivo pojačanje dobio je Kipar. U pitanju je engleski vezista Markus Edvards kojeg najbolje pamtimo po igrama u dresu lisabonskog Sportinga, a od prošle sezone igra za Barnli. Edvards je prošao mlađe selekcije Engleske u kojoj je rođen, ali po majci ima kiparsko poreklo i prihvatio je poziv mediteranske selekcije. Sličan put je imao i Brendbijev defanzivac Luis Binks. Rođen je u Engleskoj, igrao za njene mlađe kategorije, ali mu je deda Škot i na osnovu njega će sada debitovati za Škotsku.

Promene fudbalskih državljanstava obično pogoduju slabijim reprezentacijama, ali ni veliki ne beže od toga. Roberto Mančini je ubedio vezistu Alesandra Romana da prihvati poziv Italije. Romano blista na pozajmici iz Rome u Kaljariju, a rođen je i odrastao u Švajcarskoj. Mnogi u šali na Apeninima kažu da nije imao mesto u A timu Švajcarske, pa se zadovoljio slabom Italijom.

I dok većina Marokanaca zahvaljujući poreklu bira domovinu predaka, Ajntrahtov napadač Junes Ebnutalib je obrnut slučaj. Rođen i odrastao u Nemačkoj, ranije je igrao za U-16 selekciju Maroka, ali je sada odlučio da prihvati poziv Jirgena Klopa i zaigra za Elf.

I tu nije kraj reprezentativnih transfera. Neki manje poznati fudbaleri rođeni u Evropi će u narednim danima debitovati za Surinam, Kurasao, Barbados, Ugandu, Mauritaniju, Haiti…

Srbija nije dobila nijedno reprezentativno pojačanje preko leta iako je selektor Veljko Paunović u ranijim obraćanjima često potencirao da je to tema kojom se treba ozbiljno pozabaviti.