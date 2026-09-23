Rejnders pošteno: Što da ne odem u Saudijsku Arabiju ako će i unuci lepo da mi žive zbog toga?

U Saudijskoj Arabiji će pak za četiri godine inkasirati nestvarnih 100.000.000 evra!

“Možemo uvek da glumimo moralne čistunce, ali mislim da bi svako prihvatio to. Ne želim da radim kad završim karijeru. I posle Sitija nisam više ni morao da razmišljam o tome. Ali sada sam obezbedio i generacije posle mene. Zašto da ne odem tamo ako će i moji unuci lepo da žive zbog takvog izbora”, sasvim iskren je Rejnders.

E sad, nije baš ni da je u Sitiju bio “siromah”. Ali u Mančesteru su mu druge stvari smetale. Rejnders je navikao da igra “osmicu”, da trči od jednog do drugog kaznenog prostora. U Sitiju je uglavnom igrao “desetku”, bio najofanzivniji vezista. Ne prija to svakome.

“Tokom priprema sam primetio u kom se pravcu sve razvija i počeo sam da se pitam da li želim tako još cenu jednu sezonu. Iskren odgovor je bio da ne mogu. Hteo sam zato da pregledam druge opcije, a i klub mi je dozvolio”.