Rejnders pošteno: Što da ne odem u Saudijsku Arabiju ako će i unuci lepo da mi žive zbog toga?
Vreme čitanja: 2min | sre. 23.09.26. | 09:58
“Možemo da glumimo moralne čistunce, ali svako bi prihvatio”, kaže holandski reprezentativac. I moramo da priznamo da smo saglasni
Vrhunska karijera taman što je krenula. Pre tri godine Tidžani Rejnders je stigao u Milan, posle dve se preselio u Mančester Siti. I izgledalo je da ga čekaju godine na onom vrhunskom evropskom nivou. Ali Holanđanin je povukao pomalo neočekivan potez za jednog 28-godišnjaka. Prihvatio je ponudu Al Kadsije i u transferu teškom, 61.000.000 evra preselio se u Saudijsku Arabiju.
Sve zbog novca? Naravno! Priznaje to i sam Rejnders. Uostalom, on se nije baš opario koliko najveće fudbalske zvezde. U sezoni 2022/2023 u AZ Alkmaru je zarađivao “skromnih” 270.000 evra. Onda je otišao u Milan za 1.700.000 evra godišnje, kad je produžio ugovor u martu 2025. Pripalo mu je 3.500.000, da bi ga Mančester Siti nagradio sa 7.000.000.
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U Saudijskoj Arabiji će pak za četiri godine inkasirati nestvarnih 100.000.000 evra!
“Možemo uvek da glumimo moralne čistunce, ali mislim da bi svako prihvatio to. Ne želim da radim kad završim karijeru. I posle Sitija nisam više ni morao da razmišljam o tome. Ali sada sam obezbedio i generacije posle mene. Zašto da ne odem tamo ako će i moji unuci lepo da žive zbog takvog izbora”, sasvim iskren je Rejnders.
E sad, nije baš ni da je u Sitiju bio “siromah”. Ali u Mančesteru su mu druge stvari smetale. Rejnders je navikao da igra “osmicu”, da trči od jednog do drugog kaznenog prostora. U Sitiju je uglavnom igrao “desetku”, bio najofanzivniji vezista. Ne prija to svakome.
“Tokom priprema sam primetio u kom se pravcu sve razvija i počeo sam da se pitam da li želim tako još cenu jednu sezonu. Iskren odgovor je bio da ne mogu. Hteo sam zato da pregledam druge opcije, a i klub mi je dozvolio”.
Da li je baš morao u Saudijsku Arabiju? Pitanje je da li je i imao izbora. Jer Atletiko Madrid i Juventus ga jesu želeli, ali nisu mogli da plate 60.000.000 evra koliko je Siti tražio. Što se tiče ličnih dilema, njih je Rejndersu razrešio trener Brendan Rodžers.
“Mnogi ljude pomisle da si završio kao fudbaler top klase kada povučeš takav potez. I ja sam isprva to mislio. Ali onda mi je on (Rodžers) rekao da mogu mirne duše da odigram ovde tri ili četiri sezone i onda da se vratim u Evropu. Mnogo je takvih primera. I to je moj cilj”.
Ima i do kvaliteta lige.
“Nije da ću ovde moći svaku utakmicu da igram na 65 odsto. Ima ovde velikih imena. Većih nego u Eredivizji. Ljudi bi, pre no što počnu da osuđuju, prvo morali da pogledaju malo kakav se fudbal igra u Saudijskoj Arabiji”.