Žalgiris na putu za Beograd: Sejben Li možda zaigra, tu su Valančijunas, Sterling, Karsen Edvards...

Strateg Žalgirisa Tomas Masiulis istakao je da će se o statusu Sejbena Lija odlučivati na dan utakmice, što znači da će se Amerikanac naći među putnicima za glavni grad Srbije. Amerikanac je krajem prve nedelje septembra povredio zadnju ložu i očekivalo se da će njegov oporavak trajati najmanja nekoliko sedmica. Određeno vreme je prošlo, ali je pitanje u kakvom je Li stanju ako se uzme u obzir da je mnogo izostao u finalnoj fazi priprema.

Grupu igrača koji će igrati protiv Crvene zvezde predvodi trojac od kojeg se najviše očekuje ove sezone, a to su Jonas Valančijunas, Sterling Braun i Karsen Edvards. Dugogodišnji NBA as je najveće ime koje je ovog leta stiglo u neki od evroligaških timova i sigurno da je dao ekstra kvalitet klubu iz Kaunasa, koji mnogi vide među kandidatima za Fajnal for elitnog takmičenja.

Ko osvaja Evroligu?

Ono što je zanimljivo jeste da je trener Masiulis prelomio da van tima ostavi nigerijskog centra Kaodiričija Akobundua Ehiogija. Reč je o momku koji je prošle sezone zaludeo Evropu neverovatnim kucanjima i blokadama u dresu Manrese, a takođe se u grupi putnika nije našao ni Dejvidas Sirvidis.

Kada se podvuče crta, Žalgiris će u Beograd doputovati sa sledećim igračima: Sterling Braun, Najdžel Vilijams Gosa, Karsen Edvards, Sejben Li, Ažoulas Tubelis, Maodo Lo, Jonas Valančijunas, Marek Blaževič, Marijus Grigonis, Arnas Butkevičijus i Edgaras Ulanovas.

Nema dileme da će okršaj između Crvene zvezde i Žalgirisa privući ogroman publicitet ako se uzme u obzir da je ovo Valančijunasova povratnička utakmica u Evroligi, zatim da se mnogo očekuje ove sezone i od jednih i od drugih, kao i to koliki rivalitet vlada između beogradskog i litvanskog kluba.