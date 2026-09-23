Van der Vart ili Van der Izdajnik: Danas bih vredeo 150.000.000! Bio sam vitak, mlad i glup
Vreme čitanja: 5min | sre. 23.09.26. | 10:30
„Žoze Murinjo je zvezdama poput Kake, Benzeme i Ronalda rekao: 'Ako budete radili tačno ono što vam kažem, nećemo izgubiti nijednu jedinu utakmicu'. Pomislio sam – ovo je genijalno“, prisetio se Holanđanin detalja iz svlačionice Real Madrida
Ponovo će se, posle dve godine, Holandija i Nemačka susresti u Ligi nacija, a savršen sagovornik je Rafael van der Vart. Em je bio reprezentativac i veliko ime holandskog fudbala, em je nastupao za HSV, em voli da lane. Ima dugačak jezik i ne namerava da ga skrati, a uvek se potrudi da ispriča nešto interesantno iz igračkih dana ili da oplete po nekome ko sada tera loptu.
Rafael van der Vart nekada i prenagli, ali nikoga ne ostavlja ravnodušnim. To mu je i plan prilikom svakog istupa u javnosti, zato ga je Bild i okrenuo – da prozbori koju pred duel Nemačke sa Holandijom na Johan Krojf areni u Amsterdamu i da ponudi neku izjavu koja će postati viralna. Prisetio se detalja iz svlačionice Real Madrida, gluposti koje je pravio dok je bio mlad i zašto je dobio dres sa natpisom Van der Izdajnik, te istakao da bi Nemcima uzeo Leroja Sanea, jer misli da je kvalitetan kao Kilijan Embape…
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Kog nemačkog reprezentativca bi voleo da Holandija naturalizuje?
„Leroja Sanea! I onda bih ga, kao pomoćni trener, prodrmao svaki božji dan. Taj momak ima kvalitet Kilijana Embapea, ali to jednostavno ne izlazi na videlo, pa me to ponekad skoro dovede do ludila. Pomisliš da igra kao mekušac, a ima toliki potencijal“.
Da li bi više voleo da je Ćavi Ernandes ili Jirgen Klop selektor Holandije?
„Ćavi je bio iznenađenje, ali mislim da to može odlično da funkcioniše, jer on razume fudbalsku školu Johana Krojfa iz Barselone. Takođe mi je drago što Klop sada selektor Nemačke. Sa 59 je u savršenim godinama za selektora. Sa njim se na svakoj konferenciji za medije nešto desi. To obožavam! Jer najveća vrlina koju trener može da ima jeste da bi igrači za njega išli kroz vatru, a svi igrači u svim klubovima uvek su to radili za njega“.
Za kog trenera bi ti išao kroz vatru?
„Za Tomasa Dola! Ima toliko energije... Očarao me je od prvog minuta. Na našem prvom sastanku izvadio je papir i rekao: 'Barbarez igra ovde, Laut je tamo, a ti si iza njih – i možeš da radiš šta god hoćeš'. To mi je bilo fantastično“.
Zašto si jednom zbog Dola morao da platiš taksi 230 evra?
„Posle priprema u Goingu blizu Kicbila, zakasnio sam, zajedno sa Bularuzom i rezervnim golmanom Kirštajnom, na polazak autobusa. Stigao sam prekasno, šu*ci su otišli bez nas, a ja sam samo pomislio: 'Doli, ostavljaš svog najboljeg igrača ovde? Šta se dešava?' Međutim, lekcija je na kraju imala efekta – više nikada nisam zakasnio na autobus“.
Govor kog trenera nikada nećeš zaboraviti?
„Na prvom sastanku u Real Madridu, Žoze Murinjo je zvezdama poput Kake, Benzeme i Ronalda rekao: 'Ako budete radili tačno ono što vam kažem, nećemo izgubiti nijednu jedinu utakmicu'. Pomislio sam – ovo je genijalno“.
Koji holandski trener je najviše naoštrio igrače pred utakmice protiv Nemačke?
„Viljem van Hanegem, pomoćnik Dika Advokata, skoro da je mrzeo Nemačku. Tada je rivalstvo bilo mnogo veće. U svlačionici nas je podsećao na izgubljeno finale Svetskog prvenstva 1974, naš trijumf u polufinalu Evropskog prvenstva 1988. i govorio da nam poraz nijednog trenutka ne sme biti ni na kraj pameti“.
Kada Holanđanin nauči da Nemačka mora da se pobedi?
„Odmah, čim se rodi“.
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Radiš kao stručni konsultant na televiziji i redovno puniš naslovnice izjava. Na primer, tokom Svetskog prvenstva si za Virdžila van Dajka rekao: „Okreće se u duelu kao Boing 747“. To je čak isprovociralo reakciju Jirgena Klopa: „Ako Rafael ikada kaže nešto pozitivno, opet ću ga shvatati ozbiljno“. Kako gledaš na kritike koje dobijaš zbog izjava?
„Pa televizija treba da bude zabavna i neusiljena. U Nemačkoj ljudi sve shvataju veoma ozbiljno. Ranije smo za Bastija Rajnharta u HSV-u govorili: 'Okrećeš se u duelu brzo kao britanski kruzer Kvin Meri 2'. Nikada to nisam mislio tako zlobno kako zvuči. I jasno je da Klop brani Virdžila – on mu je kao sin, i to mi se sviđa. Ako neko uvek govori pozitivno o njemu, to sam ja. U Holandiji se vodi velika debata o tome da li bi i dalje trebalo da bude deo reprezentacije u ovom novom ciklusu. Ali, ja kažem: 'Mislim da je mnogo bolji od Jan Pola van Hekea, koga je Totenhem platio 60.000.000 evra'. I zato je ispravno što ga je Ćavi pozvao“.
Koliko bi vredeo kao igrač danas?
„Rekao bih 150.000.000 evra, ali onda bih opet bio arogantan“.
Da li te potresa kada te ljudi tako nazivaju?
„Ne, apsolutno ne. Lotar Mateus i Ditmar Haman takođe govore ono što misle u Nemačkoj – i ja stojim iza toga. Problem je jedino kada mi vređaju sina ili porodicu i kada stvari pređu granicu. Ali, ja to i ne čitam“.
Van der Vart je 2007. godine pokušao na silu da izgura transfer u Španiju, slikao se u dresu Valensije, što je dovelo do brojnih negativnih reakcija. Šta danas pomisliš kada pogledaš sliku i vidiš sebe u dresu Valensije?
„Bio sam mršav, vitak, mlad – i glup! Naravno, veoma mi je žao zbog toga što sam uradio i to je bila greška. Ali, tada sam bio zaista iznerviran, očajnički sam želeo da idem, a španski novinari su mi govorili: 'Ako napraviš tu fotku, sutra prelaziš'. Da su moj otac ili Silvija bili kod kuće, do toga nikada ne bi došlo, ali u tom trenutku nisam smeo da kažem 'ne'. Na kraju je to bila mučna priča, ali je imala srećan kraj. Znao sam: 'Sada moram žestoko da se borim i dam mnogo golova kako bih ponovo osvojio srca navijača'. To sam i uradio“.
Kako su reagovali ostali igrači?
„Hub Stevens je došao kod mene sa tom fotografijom i pitao: 'To je fotošop, je l' da?' A ja sam rekao: 'Ne, nije fotošop'. Onda je pitao ekipu da li bi trebalo da igram, a oni su rekli: 'Da, pod uslovom da zaista dam sve od sebe'. Na božićnoj žurci nekoliko meseci kasnije, usledio je i poseban poklon – dres Valensije sa brojem 23 i prezimenom Van der Vertrat (izdajnik prim. aut). To je bio tačno moj tip humora“.