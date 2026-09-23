Van der Vart ili Van der Izdajnik: Danas bih vredeo 150.000.000! Bio sam vitak, mlad i glup

Da li bi više voleo da je Ćavi Ernandes ili Jirgen Klop selektor Holandije? „Ćavi je bio iznenađenje, ali mislim da to može odlično da funkcioniše, jer on razume fudbalsku školu Johana Krojfa iz Barselone. Takođe mi je drago što Klop sada selektor Nemačke. Sa 59 je u savršenim godinama za selektora. Sa njim se na svakoj konferenciji za medije nešto desi. To obožavam! Jer najveća vrlina koju trener može da ima jeste da bi igrači za njega išli kroz vatru, a svi igrači u svim klubovima uvek su to radili za njega“.

Kog nemačkog reprezentativca bi voleo da Holandija naturalizuje? „Leroja Sanea! I onda bih ga, kao pomoćni trener, prodrmao svaki božji dan. Taj momak ima kvalitet Kilijana Embapea, ali to jednostavno ne izlazi na videlo, pa me to ponekad skoro dovede do ludila. Pomisliš da igra kao mekušac, a ima toliki potencijal“.

Za kog trenera bi ti išao kroz vatru?

„Za Tomasa Dola! Ima toliko energije... Očarao me je od prvog minuta. Na našem prvom sastanku izvadio je papir i rekao: 'Barbarez igra ovde, Laut je tamo, a ti si iza njih – i možeš da radiš šta god hoćeš'. To mi je bilo fantastično“.

Zašto si jednom zbog Dola morao da platiš taksi 230 evra?

„Posle priprema u Goingu blizu Kicbila, zakasnio sam, zajedno sa Bularuzom i rezervnim golmanom Kirštajnom, na polazak autobusa. Stigao sam prekasno, šu*ci su otišli bez nas, a ja sam samo pomislio: 'Doli, ostavljaš svog najboljeg igrača ovde? Šta se dešava?' Međutim, lekcija je na kraju imala efekta – više nikada nisam zakasnio na autobus“.

Govor kog trenera nikada nećeš zaboraviti?

„Na prvom sastanku u Real Madridu, Žoze Murinjo je zvezdama poput Kake, Benzeme i Ronalda rekao: 'Ako budete radili tačno ono što vam kažem, nećemo izgubiti nijednu jedinu utakmicu'. Pomislio sam – ovo je genijalno“.

(©Reuters)

Koji holandski trener je najviše naoštrio igrače pred utakmice protiv Nemačke?

„Viljem van Hanegem, pomoćnik Dika Advokata, skoro da je mrzeo Nemačku. Tada je rivalstvo bilo mnogo veće. U svlačionici nas je podsećao na izgubljeno finale Svetskog prvenstva 1974, naš trijumf u polufinalu Evropskog prvenstva 1988. i govorio da nam poraz nijednog trenutka ne sme biti ni na kraj pameti“.

Kada Holanđanin nauči da Nemačka mora da se pobedi?

„Odmah, čim se rodi“.

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Radiš kao stručni konsultant na televiziji i redovno puniš naslovnice izjava. Na primer, tokom Svetskog prvenstva si za Virdžila van Dajka rekao: „Okreće se u duelu kao Boing 747“. To je čak isprovociralo reakciju Jirgena Klopa: „Ako Rafael ikada kaže nešto pozitivno, opet ću ga shvatati ozbiljno“. Kako gledaš na kritike koje dobijaš zbog izjava?

„Pa televizija treba da bude zabavna i neusiljena. U Nemačkoj ljudi sve shvataju veoma ozbiljno. Ranije smo za Bastija Rajnharta u HSV-u govorili: 'Okrećeš se u duelu brzo kao britanski kruzer Kvin Meri 2'. Nikada to nisam mislio tako zlobno kako zvuči. I jasno je da Klop brani Virdžila – on mu je kao sin, i to mi se sviđa. Ako neko uvek govori pozitivno o njemu, to sam ja. U Holandiji se vodi velika debata o tome da li bi i dalje trebalo da bude deo reprezentacije u ovom novom ciklusu. Ali, ja kažem: 'Mislim da je mnogo bolji od Jan Pola van Hekea, koga je Totenhem platio 60.000.000 evra'. I zato je ispravno što ga je Ćavi pozvao“.

Koliko bi vredeo kao igrač danas?

„Rekao bih 150.000.000 evra, ali onda bih opet bio arogantan“.

Da li te potresa kada te ljudi tako nazivaju?

„Ne, apsolutno ne. Lotar Mateus i Ditmar Haman takođe govore ono što misle u Nemačkoj – i ja stojim iza toga. Problem je jedino kada mi vređaju sina ili porodicu i kada stvari pređu granicu. Ali, ja to i ne čitam“.