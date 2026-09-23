Nigerijci teraju po starom: Četiri (nekompletna) kola – 22 keca

Uz to, na pet mečeva zbirno videli smo dvojke, na ostalih osam bilo je nerešeno. Samo je Inter iz Lagosa oba puta izgubio pred svojim navijačima, od Doma Junajteda (0:1) i gradskog rivala Sportinga (0:3).

Zašto vam sada ovo pišemo? Zato što je prvenstvo Nigerije u razređenoj fudbalskoj ponudi ove srede, zbog reprezentativne pauze. Igra se čitavo peto kolo, a na svim mečevima su po kvotama domaćini favoriti, i to nije sličajnost.

17.00: (1,83) Enjimba (3,30) Sportingo Lagos (4,30)

Pisalo se ranije po afričkim medijima da je uzrok za to korupcija, da su klubovi koji organizuju utakmice zaduženi da plate sudijama dnevnice i da to utiče na povlašćeno suđenje... Ne znamo šta je tačno, nismo dovoljno upućeni. Znamo samo da je FS Nigerije u misiji da načini prvenstvo regularnijim nekoliko puta prethodnih godina potpuno menjao sistem takmičenja. Bilo je i situacija da se timovi dele u grupe, da se proširuje i smanju je liga... Sada se igra najstandardnije moguće, dvokružna liga sa 20 timova. Titulu brani Enugu Rendžers, koji je osvojio dve od poslednje tri titule. Sa ovom najnovijom izjednačio se na večnoj listi sa Enjimbom, oba tima imaju po devet titula.

U prethodnih šest godina pored Enuga titule su osvajali Akva Junajted, Rivers Junajted, Enjimba i Remo Stars. Svi po jednom. Akvi, Remu i Riversu su to bili prvenci.

Zato, iz kladioničarskog ugla, možda ne treba tipovati u Nigeriji na to ko će da bude šampion, niti gledati preterano tabelu, već samo juriti kečeve...

*****

MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!

*****

NIGERIJA 1 – 5. KOLO

Sreda

17.00: (1,57) Barau (3,50) Abija Voriors (6,25)

17.00: Bendel - Ikorodu Siti

17.00: Doma Junajted - Plato Junajted

17.00: (1,83) Enjimba (3,30) Sportingo Lagos (4,30)

17.00: (1,90) Inter Lagos (3,30) Kano Pilars (4,00)

17.00: Kvara - Nasarava

17.00: Niger Tornados - Vari Vulvs

17.00: (1,42) Enugu Rendžers (4,00) Rančers Biz (8,00)

17.00: (1,48) Šuting (3,80) Katsina Junajted (7,00)

***Kvote su podložne promenama