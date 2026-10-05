Konačno nazad u srpskom fudbalu: Vladimir Jugović preuzeo sportsku politiku Vojvodine

Još u januaru je Zbiljić u Mozzartovom podkastu „2x45“ otkrio koliko se u klubu oslanjaju na iskustvo jednog od najtrofejnijih srpskih fudbalera.

„Vladimir Jugović je moj prvi savetnik, nije na klupskoj funkciji, ali je prisutan na svim utakmicama kadeta. U Srbiji to traje već šest, sedam meseci i imamo kompletno skautiranu Kadetsku ligu Srbije, jer gledamo u budućnosti kako ne bismo morali da dovodimo momke poput Serija i Bamidelea, nego da to budu naši proizvodi iz škole. Želimo po generacijama i po svim linijama tima da imamo sve što nam je potrebno i tu nam Jugović dosta pomaže. Nije došao sam, ima dosta pomoćnika sa sobom, tako da očekujem ozbiljnost“, govorio je tada prvi čovek Vojvodine.

U međuvremenu, Jugovićeva uloga u klubu postajala je sve značajnija. Njegova procena i rad njegovih saradnika imali su uticaja i na letnju transfer politiku Vojvodine, koja se ovog leta otvorila kao nikada ranije. Novosađani su na pojačanja potrošili rekordni novac i doveli zaista zvučna imena kako bi izborili jesen u Evropi, a u isto vreme bili glavni konkurent Crvenoj zvezdi u domaćim okvirima. Od međunarodne scene su crveno-beli morali da se pozdrave ranije nego što su želeli, ali su start sezone „ispeglali“ dobrim rezultatima u Mozzart Bet Superligi pod palicom novog trenera Marka Savića.

Sada sa 57-godišnjim sportskim radnikom na jednoj od najbitnijih pozicija u klubu, očekuje se da Lale naprave novi iskorak. Čovek čiji se veći upliv u srpski fudbal godinama priželjkivao, trebalo bi uskoro da dobije mesto i u Skupštini FSS-a, kao predstavnik OFK Vršca. I ne čudi takav izbor, budući da je prvoligaš iz Banata nova filijala Stare dame, u kojoj već nekoliko fudbalera Vojvodine skuplja minute na pozajmici.

Za Jugovića je ovo povratak u domaći fudbal posle više od dve decenije provedene uglavnom van Srbije, ali i nova etapa u karijeri čoveka koji je gotovo sve što je mogao da osvoji kao fudbaler – osvojio.

Sa Crvenom zvezdom je 1991. godine postao prvak Evrope, a zatim je sa beogradskim klubom osvojio i Interkontinentalni kup, uz dva gola u finalu protiv čileanskog Kolo-Koloa. Posle toga usledile su Sampdorija, Juventus, Lacio, Atletiko Madrid, Inter i Monako.

Sa Juventusom je 1996. ponovo pokorio Evropu, a iste godine osvojio i Interkontinentalni kup i UEFA Superkup. U bogatoj klupskoj karijeri ima i tri titule prvaka Jugoslavije, titulu prvaka Italije i dva Kupa Italije.



Sada će to ogromno iskustvo pokušati da prenese na Vojvodinu, sa jasnim zadatkom – da zajedno sa rukovodstvom kluba kreira sportsku politiku, učestvuje u selekciji i dovođenju igrača, ali i da dodatno poveže omladinsku školu sa prvim timom.



Zvanična promocija Vladimira Jugovića kao novog sportskog direktiora Lala biće održana u sredu od 12 časova u SC “Vujadin Boškov”.