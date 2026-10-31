Konačno: Petar Stanić postigao prvi gol u sezoni (VIDEO)

Srpski vezista je ostao na terenu do kraja meča, tek treći put od početka sezone. Ako znamo da je pre dve nedelje Stanić zabeležio i prvu prvenstvenu asistenciju u sezoni, u pobedi nad Ardom (5:0), jasno je da on polako dostiže formu koju Bugari od njega i očekuju.

Podsetimo, momak kojeg smo u srpskom fudbalu gledali i u dresovima Crvene zvezde, OFK Beograda, Železničara i Spartaka je prošle sezone bio jedan od najboljih strelaca Lige Evrope sa sedam golova. Ukupno u svim takmičenjima je tada potpisao 16 pogodaka, a uz to imao i 13 asistencija, što mu je obezbedilo prvi poziv selektora Veljka Paunovića u reprezentaciju Srbije.

Olimpijakos je letos uspeo da se dogovori sa Ludogorecom oko obeštećenja, pristao je da plati 10.000.000 evra (oko 1.000.000 bi završilo u Bačkoj Topoli), ali je transfer propao zbog Stanićevog menadžera. Kako su grčki mediji pisali, isprva je prihvaćena ponuda da mesečno zarađuje oko 100.000 evra, da bi kasnije zastupnici tražili platu od 140.000. Atinjani su se povukli, Stanić je čak i promenio menadžera posle toga, ali bilo je prekasno i transfer je propao.

U međuvremenu je on propustio i bitan deo letnjih priprema, što je dovelo do toga da izgubi mesto startera na početku sezone. Otud i nešto slabije igre, ali verujemo da će gol Lokomotivi Staniću da bude dodatan vetar u leđa i da ćemo uskoro mnogo češće dobijati pozitivne vesti iz komšiluka o njemu.

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