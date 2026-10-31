Konačno: Petar Stanić postigao prvi gol u sezoni (VIDEO)
Vreme čitanja: 3min | sub. 31.10.26. | 16:42
Vezista Ludogoreca iz voleja zatresao mrežu Lokomotive iz Plovdiva, u pobedi sa 3:0 (1:0)
Deluje da je povremeni reprezentativac Srbije Petar Stanić konačno ostavio iza sebe teško, neizvesno leto. Evidentno je bilo da je u jednom trenutku 25-godišnjaku iz Pančeva teško palo to što mu je propao već viđeni transfer u Olimpijakos, odnosno što je morao da ostane u Ludogorecu. Dugo je tražio formu, na nekim utakmicama čak i ostajao na klupi, ali utisak je da stižu neki bolji dani. Jer, nekadašnji vezista TSC Bačke Topole je ove subote postigao prvi gol u sezoni, u pobedi na gostovanju Lokomotivi iz Plovdiva u 14. kolu prvenstva Bugarske sa 3:0 (1:0).
Na ovoj utakmici je novi trener tima iz Razgrada Igor Jovičević je uvrstio Stanića u startnu postavu, a srpski vezista je uzvratio Hrvatu na poverenju pogotkom u 62. minutu. Tada je Ludogorec već vodio sa 1:0 golom Erika Markusa, a za drugi pogodak ogromne zasluge idu na račun levog krila Deroja Duartea. Reprezentativac Zelenortskih Ostrva se sam izborio za dobru poziciju da uputi centaršut na drugu stativu, a tamo je Stanić bio sam i nije mu bilo teško da šutem iz voleja duplira prednost. Kako je tada već Lokomotiva imala i igrača manje, posle isključenja Andreja Čindrisa (56. minut), Stanićev gol je praktično stavio tačku na utakmicu. Konačan rezultat postavio je Bernard Tekpeti u 87. minutu.
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Srpski vezista je ostao na terenu do kraja meča, tek treći put od početka sezone. Ako znamo da je pre dve nedelje Stanić zabeležio i prvu prvenstvenu asistenciju u sezoni, u pobedi nad Ardom (5:0), jasno je da on polako dostiže formu koju Bugari od njega i očekuju.
Podsetimo, momak kojeg smo u srpskom fudbalu gledali i u dresovima Crvene zvezde, OFK Beograda, Železničara i Spartaka je prošle sezone bio jedan od najboljih strelaca Lige Evrope sa sedam golova. Ukupno u svim takmičenjima je tada potpisao 16 pogodaka, a uz to imao i 13 asistencija, što mu je obezbedilo prvi poziv selektora Veljka Paunovića u reprezentaciju Srbije.
Olimpijakos je letos uspeo da se dogovori sa Ludogorecom oko obeštećenja, pristao je da plati 10.000.000 evra (oko 1.000.000 bi završilo u Bačkoj Topoli), ali je transfer propao zbog Stanićevog menadžera. Kako su grčki mediji pisali, isprva je prihvaćena ponuda da mesečno zarađuje oko 100.000 evra, da bi kasnije zastupnici tražili platu od 140.000. Atinjani su se povukli, Stanić je čak i promenio menadžera posle toga, ali bilo je prekasno i transfer je propao.
U međuvremenu je on propustio i bitan deo letnjih priprema, što je dovelo do toga da izgubi mesto startera na početku sezone. Otud i nešto slabije igre, ali verujemo da će gol Lokomotivi Staniću da bude dodatan vetar u leđa i da ćemo uskoro mnogo češće dobijati pozitivne vesti iz komšiluka o njemu.
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