Majk Meloun, Djuk i još pet koledža: Prava pomama za srpskim biserom

Kako pišu američki mediji, konkretno "247sports", najzanimljivije bi bilo da ode na Severnu Karolinu, gde prave ozbiljnu ekipu iz njegove generacije. Doveli su Demarkusa Henrija, jednog od najvećih srednjoškolskih talenata u Sjedinjenim Američkim Državama, dok bi Matija Lukić odgovarao baš bivšem treneru Denvera. Amerikanci pišu da se svojim fizičkim predispozicijama, šuterskim sposobnostima, međunarodnim iskustvom i nastupima na profesionalnom nivou uklapa u profil svestranog igrača na spoljnim pozicijama, koji bi mogao da se brzo integriše u Melounov sistem.

Meloun je obećao da će Severna Karolina pod njegovim vođstvom učiniti sve što je potrebno kako bi dovela najbolje dostupne igrače. Njegov pristup pokazuje da Tar Hilsi ne žele da se ograniče samo na američko tržište, već da su spremni da priliku pruže i vrhunskim talentima iz drugih zemalja. Ukoliko uspeju da ubede Lukića da nastavi karijeru u njihovom programu, Severna Karolina dobila bi još jedno veliko pojačanje za narednu sezonu.

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Važnu ulogu u njegovom interesovanju za Severnu Karolinu mogao bi da ima i pomoćni trener Horhe Sans. On je rođen u Saragosi, a tokom velikog dela prethodne decenije radio je kao trener mlađih selekcija španske reprezentacije. Zbog toga već postoji potencijalna veza između njega i Lukića.

Lukić je igrao za Saragosu u španskoj ACB ligi i FIBA Evrokupu, a ugovor koji ima sa španskim timom posebno mu omogućava da razmotri mogućnost odlaska u američku univerzitetsku košarku. Upravo je španski klub objavio je da će srpski košarkaš tokom desetodnevnog boravka u SAD posetiti sedam univerziteta, posle čega će odlučiti koji je put najbolji za njegovu budućnost. Kakva je ponuda, šta god da izabere – neće pogrešiti.

Podsećamo, bio je jedan od najvažnijih igrača reprezentacije Srbije na Svetskom prvenstvu za igrače do 17 godina 2026. godine. Beležio je prosečno 16,1 poen, 4,4 skoka i 2,4 asistencije po utakmici, a pomogao je nacionalnom timu da stigne do finala. Tokom turnira šutirao je 50 odsto iz igre, uz odličnih 41,9 odsto uspešnosti za tri poena. Posebno se izdvojio u četvrtfinalu protiv Litvanije, kada je postigao 27 poena, uz šest skokova, četiri asistencije, tri ukradene lopte i dve blokade. U polufinalu protiv Turske ubacio je 20 poena, dok je u finalnom susretu protiv Sjedinjenih Američkih Država upisao 16 poena, sedam skokova i četiri asistencije.

Nedavno je dobio i priznanje za najkorisnijeg igrača ANGT turnira u Rijeci, gde je u finalu postigao čak 38 poena.