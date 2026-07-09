Konačno probijen belgijski zid: Najskuplji Izraelac u istoriji igraće za Inter
Vreme čitanja: 2min | čet. 09.07.26. | 18:02
Anan Halaili stiže na Meacu za 25.000.000 evra i bonuse, rekordna prodaja Union Sen Žiloaza
Nije mogao Inter da zadrži Denzela Damfriza, nije se ništa pitao kada je Real Madrid aktivirao izlaznu klauzulu od 20.000.000 evra, ali nedelju dana kasnije pronašao je, ili bolje reći, dogovorio sve detalje dolaska zamene za sjajnog Holanđanina.
Nije Nerazurima bilo lako da sruše belgijski zid iza kojeg je stajao Anan Halaili. Obrađivali su Union Sen Žiloaz danima, a na kraju su dva kluba pronašla zajednički jezik i rukovala se na 25.000.000 evra fiksno uz moguće bonuse.
Izabrane vesti
Ako su vam lik i delo izraelskog fudbalera do sada bili nepoznati, reč je o najskupljem pojačanju u istoriji Union Sen Žiloaza. Pre dve godine belgijski klub platio ga je Makabi Haifi 6.500.000 evra, a sa pomunutih 25.000.000, Halaili je oborio dva rekorda. Postao je najskuplja prodaja u istoriji Uniona pretekavši Franja Ivanovića (Benfika ga platila 22.800.000), a istovremeno se profilisao kao najskuplji Izarealc svih vremena. U istoriju odlazi Munas Dabur i njegov transfer u Sevilju 2019. godine vredan 17.000.000 evra.
Komo je u jednom trenutku pokušao da pokvari planove Interu, da ukrade igrača kojeg je početkom leta gledao i Napoli, ali je Halaili želeo na Meacu. Tražio je od uprave kluba da prihvati ponudu Intera što se na kraju i dogodilo. Međutim, tek nakon što je odbijen prvi napad od 20.000.000 evra.
Momak koji je prošle sezone na 52 utakmice u svim takmičenjima postigao i nemstio po šest pogodaka sutra stiže u Milano na lekarske preglede. Ukoliko ne bude bilo nepredviđenih situacija, potpisaće petogodišnji ugovor vredan 2.200.000 evra po sezoni na neto nivou.