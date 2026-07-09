Konačno probijen belgijski zid: Najskuplji Izraelac u istoriji igraće za Inter

Ako su vam lik i delo izraelskog fudbalera do sada bili nepoznati, reč je o najskupljem pojačanju u istoriji Union Sen Žiloaza. Pre dve godine belgijski klub platio ga je Makabi Haifi 6.500.000 evra, a sa pomunutih 25.000.000, Halaili je oborio dva rekorda. Postao je najskuplja prodaja u istoriji Uniona pretekavši Franja Ivanovića (Benfika ga platila 22.800.000), a istovremeno se profilisao kao najskuplji Izarealc svih vremena. U istoriju odlazi Munas Dabur i njegov transfer u Sevilju 2019. godine vredan 17.000.000 evra.

Komo je u jednom trenutku pokušao da pokvari planove Interu, da ukrade igrača kojeg je početkom leta gledao i Napoli, ali je Halaili želeo na Meacu. Tražio je od uprave kluba da prihvati ponudu Intera što se na kraju i dogodilo. Međutim, tek nakon što je odbijen prvi napad od 20.000.000 evra.

Momak koji je prošle sezone na 52 utakmice u svim takmičenjima postigao i nemstio po šest pogodaka sutra stiže u Milano na lekarske preglede. Ukoliko ne bude bilo nepredviđenih situacija, potpisaće petogodišnji ugovor vredan 2.200.000 evra po sezoni na neto nivou.