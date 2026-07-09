Novi detalji Jovićevog ostanka u Atini – izlaz od 20.000.000 evra

Jović je dobio povećanje od 20 posto bez bonusa, pa će za tri godine inkasirati blizu deset miliona evra. Posao još nije dobio ozvaničenje, ali se Luka Jović o svim detaljima dogovorio sa vlasnikom AEK-a Mariosom Iliopulosom uoči puta na bazični deo priprema u Holandiju.

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Pronašo je Luka Jović mirnu luku u Atini, nije krio da i članovima njegove familije prija boravak u grčkom megapolisu. Možda je i sada postojala mogućnost da se preseli u top pet liga, ali je Jović bio odlučan. Kao i rukovodstvo AEK-a.

Pragmatični gazda žuto-crnih odlučio se da, uslovno rečeno, obezbedi prilikom produžetka saradnje sa Lukom Jovićem. Grčki mediji otkrivaju da će Srbin imati izlaznu klauzulu od 20 miliona evra. Realno, za klubove u okruženju – nedostižna cifra.

Prema pojedinim informacijama Luka Jović će do dalje biti najplaćeniji igrač grčkog prvenstva. Gledajući prethodnu takmičarsku godinu – zasluženo. Jeste Marko Nikolić napravio moćnu takmičarsku mašinu, ali je Luka Jović bio najveća ofanzivna snaga. Postigao je 21 gol u svim takmičenjima, i upisao se u almanahe grčkog fudbala ostvarenjem protiv Panatinaikosa.