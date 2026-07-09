Novi detalji Jovićevog ostanka u Atini – izlaz od 20.000.000 evra
Vreme čitanja: 2min | čet. 09.07.26. | 18:19
Konačan dogovor postignut pre polaska na priprema u Holandiju, aminovao ga gazda AEK-a
U Crvenoj zvezdi je nagovestio decenijski talenat, sezonu života odigrao je u dresu Ajntrahta iz Frankfurta, može da se pohvali ugovorima sa Realom i Milanom, ali je Luka Jović u dresu AEK-a pronašao sebe. Još na polovini sezone, posle ona četiri gola u velikom derbiju protiv Panatinaikosa, moglo se naslutiti da će srpski napadač i klub, koji sa velikim uspehom vodi Marko Nikolić, nastaviti saradnju.
Nagovestili su to još preko nekoliko sedmica brojni grčki novinari, a sada iz Atine stižu nove informacije. Sa svim detaljima novog ugovora Luke Jovića. Kao što je ranije objavljeno, najbolji strelac AEK-a će produžiti saradnju sa Unijom do 2029. godine. Uz značajno redukovane cifre.
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Jović je dobio povećanje od 20 posto bez bonusa, pa će za tri godine inkasirati blizu deset miliona evra. Posao još nije dobio ozvaničenje, ali se Luka Jović o svim detaljima dogovorio sa vlasnikom AEK-a Mariosom Iliopulosom uoči puta na bazični deo priprema u Holandiju.
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Pronašo je Luka Jović mirnu luku u Atini, nije krio da i članovima njegove familije prija boravak u grčkom megapolisu. Možda je i sada postojala mogućnost da se preseli u top pet liga, ali je Jović bio odlučan. Kao i rukovodstvo AEK-a.
Pragmatični gazda žuto-crnih odlučio se da, uslovno rečeno, obezbedi prilikom produžetka saradnje sa Lukom Jovićem. Grčki mediji otkrivaju da će Srbin imati izlaznu klauzulu od 20 miliona evra. Realno, za klubove u okruženju – nedostižna cifra.
Prema pojedinim informacijama Luka Jović će do dalje biti najplaćeniji igrač grčkog prvenstva. Gledajući prethodnu takmičarsku godinu – zasluženo. Jeste Marko Nikolić napravio moćnu takmičarsku mašinu, ali je Luka Jović bio najveća ofanzivna snaga. Postigao je 21 gol u svim takmičenjima, i upisao se u almanahe grčkog fudbala ostvarenjem protiv Panatinaikosa.