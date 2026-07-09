Oporavak, izgleda, ne ide po planu: Alkarasa nema ni u Montrealu
Vreme čitanja: 1min | čet. 09.07.26. | 18:20
Neizvestan nastup i na Ju Es openu
Izgleda da oporavak Karlosa Alkarasa ne ide baš po planu. Mladi španski teniser je propustio Rolan Garos i Vimbldon, ali je najavljivano da će biti tu za poslednji grend slem u sezoni – Ju Es open. Međutim, sada je i to pod znakom pitanja.
To se može naslutiti na osnovu poslednje informacije koja kaže da Alkarasa nema na spisku učesnika mastersa u Montrealu. A, poznato je da je taj turnir, uz masters u Sinsinatiju koji dolazi odmah posle njega, dva ključna takmičenja svima kao priprema za grend slem u Njujorku.
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Kako je objavio organizator turnira u Montrealu, na spisku učesnika su svi ostali iz teniskog vrha: od Janika Sinera, preko Aleksandra Zvereva, Feliksa Ožea Alijasima, pa čak i Novaka Đokovića, koji u poslednje dve godine retko kada igra čak i masterse, fokusiran je isključivo na grend slemove. Verovatno da će i rezultat na Vimbldonu odrediti da li će se srpski teniser pojaviti na turniru u Kanadi, koji je osvajao četiri puta u karijeri.
Turnir će se ove godine igrati od 1. do 13. avgusta, a trofej će braniti Ben Šelton.