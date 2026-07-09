Oporavak, izgleda, ne ide po planu: Alkarasa nema ni u Montrealu

Izgleda da oporavak Karlosa Alkarasa ne ide baš po planu. Mladi španski teniser je propustio Rolan Garos i Vimbldon, ali je najavljivano da će biti tu za poslednji grend slem u sezoni – Ju Es open. Međutim, sada je i to pod znakom pitanja.

To se može naslutiti na osnovu poslednje informacije koja kaže da Alkarasa nema na spisku učesnika mastersa u Montrealu. A, poznato je da je taj turnir, uz masters u Sinsinatiju koji dolazi odmah posle njega, dva ključna takmičenja svima kao priprema za grend slem u Njujorku.