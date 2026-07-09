Aktivirao se i Janaj: Hapoel doveo NBA pojačanje
Vreme čitanja: 2min | čet. 09.07.26. | 18:34
Amir Kofi potpisao jednogodišnji ugovor sa izraelskom ekipom
Ovih dana navijači Hapoela iz Tel Aviva mogli su da gledaju samo tvitove vlasnika Ofera Janaja koji je pisao sve i svašta. Bukvalno. Deluje da se bavio više drugim klubovima nego svojim, ali u četvrtak se i to promenilo.
Nakon što je prelazni rok počeo sporo, zatišje je prekinuo Amir Kofi, koji je sa izraelskim timom potpisao jednogodišnji ugovor. Prvo pojačanje izraelskog tima dolazi direktno iz NBA lige. Nakon sezone u kojoj je nastupao za Milvoki i i Finiks, Kofi dolazi u Evroligu.
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Kofi je izašao na NBA draft 2019. godine, a iako nije izabran, Klipersi su ga potpisali na dvosmerni ugovor. Proveo je u timu iz Kalifornije šest sezona gde je u poslednjoj beležio za 24 minuta na parketu i 9,7 poena uz 2,2 skoka. Ipak ni ta godina nije bila dovoljna da bi mu Klipersi dali novi ugovor. Godinu za nama Kofi je započeo kao igrač Milvokija, da bi u februaru bio deo trejda u kome je prosleđen u Finiks. U ekipi iz Arizone je na parketu provodio 14 minuta u proseku i beležio 4,8 poena.
Nakon sedam godina u najjačoj ligi na svetu put ga vodi preko okeana. Njegov novi tim je u prethodnoj debitantskoj sezoni u Evroligi uspeo da se domogne plej-ofa sa šeste pozicije, ali je Hapoel poražen od Real Madrida.
Izraelsku ekipu su ovog leta napustili Kris Džons, Kesler Edvards, Livaj Rendolf i Jam Madar, a očekuje se da se ubrzo Hapoel oprosti i od Džonatana Motlija. Sada je vreme da krene da se priča i o tome ko će biti u ekipi naredne godine. Janaj je produžio saradnju sa Tajom Odijasijem i Išom Vejnrajtom, a pored Kofija očekuje se i ozvaničenje Tamira Blata, kao i da se vidi kakva je sudbina Zeka Ledeja, koji još nije doneo odluku gde će nastaviti karijeru. Hapoel je svakako jedan od kandidata da ga dovede, trenutno je i favorit u toj trci, ali se nešto pita i Partizan Mozzart Bet.