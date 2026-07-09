Aktivirao se i Janaj: Hapoel doveo NBA pojačanje

Ovih dana navijači Hapoela iz Tel Aviva mogli su da gledaju samo tvitove vlasnika Ofera Janaja koji je pisao sve i svašta. Bukvalno. Deluje da se bavio više drugim klubovima nego svojim, ali u četvrtak se i to promenilo.

Nakon što je prelazni rok počeo sporo, zatišje je prekinuo Amir Kofi, koji je sa izraelskim timom potpisao jednogodišnji ugovor. Prvo pojačanje izraelskog tima dolazi direktno iz NBA lige. Nakon sezone u kojoj je nastupao za Milvoki i i Finiks, Kofi dolazi u Evroligu.