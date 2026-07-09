Makedonsko momče zakucano na Marakani: Došao na probu kod Milijaša, oduševio Stankovića

Međutim, skrenuo je pažnju na sebe Gaštarov prošle sezone na pozajmici u dresu čačanskog Borca. Nekako se verovalo da će nastaviti razvojni put daleko od Marakane, ali prema pojedinim infromacijama iz Austrije Gaštarov je ubedio Dejana Stankovića da može da ga koristi kao opciju na mestu bonusa. Posebno, tokom perioda velikih očekivanja i nervoze, tokom letnjih meseci.

Mogao bi Gaštarov da predstavlja alternativu za Krunića, Abu Fanija i Timija Maks Elšnika. Upravo zbog toga momak iz Skoplja, koji je igrao za Vardar do omladinaca, produžio je ugovor sa Crvenom zvezdom do 2029. godine.

Možda je to znak da će u narednom periodu dobiti šansu.

„Presrećan sam, čekao sam ovaj momenat i dugo sanjao o njemu. Pre tri godine sam gledao Zvezdu na televiziji i išao na stadion, a sada igram za Crvenu zvezdu. Stvarno sam presrećan. Najveća želja mi je da se kroz kvalitetan rad nametnem i igram za prvi tim Zvezde u zvaničnim mečevima. Naravno, puno mi znači i to pravilo bonusa, jer je znatno lakše doći do šanse“, rekao je Gaštarov.

Kroz istoriju Crvena zvezda je sudbinski vezana za Makedonce. Samo što se čeka onaj pravi još od Mitka Stojkovskog.