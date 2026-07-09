Mornar potonuo usred Andore

U Kragujevcu i dalje doživljavaju nervni napad na pominjanje Mornara iz Bara, proganja ih i u snovima kao Fredi Kruger. Ali, zato u Andori nemaju taj problem. Njima crnogorski predstavnik na evropskoj sceni nije nikakav bauk.

Naprotiv, Atletik Eskaldes je u prvom meču kvalifikacija za Ligu konferencije napravio preokret i pobedio Mornar na svom terenu – 2:1. Crnogorci su doživeli težak udarac, da izgube maltene dobijen meč protiv tima iz Andore. Šansa za popravni biće za sedam dana.