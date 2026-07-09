Mornar potonuo usred Andore
Vreme čitanja: 2min | čet. 09.07.26. | 17:57
Barani vodili, pa izgubili u poslednjih deset minuta – 1:2
U Kragujevcu i dalje doživljavaju nervni napad na pominjanje Mornara iz Bara, proganja ih i u snovima kao Fredi Kruger. Ali, zato u Andori nemaju taj problem. Njima crnogorski predstavnik na evropskoj sceni nije nikakav bauk.
Naprotiv, Atletik Eskaldes je u prvom meču kvalifikacija za Ligu konferencije napravio preokret i pobedio Mornar na svom terenu – 2:1. Crnogorci su doživeli težak udarac, da izgube maltene dobijen meč protiv tima iz Andore. Šansa za popravni biće za sedam dana.
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Mornar je rano poveo, igrao se 8. minut kada je Darko Zorić, nekadašnji fudbaler atinskog AEK-a i Čukaričkog, pogodio mrežu. I dugo je stajao taj rezultat na semaforu, delovalo je da će Barani rutinski da privedu meč kraju i da širom otvore vrata drugog kola.
Ali, sve se okrenulo naglavačke u poslednjih deset minuta. Atletik je imao veći posed, počeo da stvara pritisak, krenuo na sve ili ništa. U heroja dana pretvorio se 25-ogodišnji rezervni napadač Borha Morales. Najpre je u 83. minutu izjednačio golom iz slobodnog udarca sa 25 metara, po sredini gola. Verovatno je lopta u putu nekog zakačila i promenila smer... A, onda je u trećem minutu nadoknade Morales režirao preokret i pobedu Atletik Eskaldesa.
KVALIFIKACIJE ZA LIGU KONFERENCIJE – 1. KOLO
Četvrtak
Atletik Eskaldes - Mornar 2:1 (0:1)
18.00: (2,10) Alaškert (3,20) Jelimaj (3,40)
18.00: (1,13) Dila Gori (7,50) Virtus (16,0)
18.00: (1,75) Lijepaja (3,40) Dečić (4,60)
18.00: (2,30) Hegelman (3,30) Pajde (2,90)
18.00: (2,00) Nome Kalju (3,20) Linfild (3,70)
19.00: (1,12) Bohemijans (7,50) Sent Džozefs (18,0)
19.00: (1,45) Dinamo Minsk (3,90) Sileks (7,50)
19.00: (3,90) Marsakslok (3,35) Pjunik (1,90)
19.00: (1,85) Velež (3,30) Milsami (4,20)
19.15: (3,80) Mondorf (3,70) Dinamo Tbilisi (1,75)
19.30: (4,00) Kernarvon (3,90) Levadija (1,70)
19.30: (5,40) Evropa (3,70) Škendija (1,60)
20.00: (2,30) Vlaznija (3,30) Mileševo (2,90)
20.30: (5,20) Glentoran (3,70) RFS (1,62)
20.45: (2,25) NSI Runavik (3,25) Hamrun Spartans (3,05)
20.45: (3,25) OFK Petrovac (3,25) Žalgiris (2,15)
21.00: (2,40) Dinamo Tirana (3,25) Astana (2,80)
21.00: (1,95) Sarajevo (3,40) Inter Turku (3,60)
21.00: (1,67) Stjernan (3,80) Vikingur (4,60)
***Kvote su podložne promenama