Mučenik nije dozvolio da ga slome: Dolazi 50.000 ljudi da vidi momka koji četiri godine nije smeo da igra

Pre skoro dva meseca Mariju je dozvoljeno da trenira sa ekipom, što je takođe bio veliki događaj, pa ga je na Folksparku ispratilo oko 7.500 navijača, ali sad će ih biti skoro sedam puta više i to je svima u taboru nekadašnjeg prvaka Evrope veliki podstrek za dane buduće.

Taj period Mario je iskoristio da poboljša neke od performansi, pa lokalni mediji uveravaju da je sada i snažniji i brži nego kad je zadužio dres HSV-a.

Izgledao je na terenima Druge lige kao štoper koji bi poput njegovog brata Luke mogao da prevaziđe sredinu i otisne se u Premijer ligu, ali je suspenzija zaustavila proces napretka. Sad su svi radoznali da vide ima li u tim nogama i dalje potencijala. Ono što je sigurno jeste da u toj glavi ima dosta snage da prevaziđe delikatne trenutke, jer nije lako na psihološkom planu izdržati sve kroz šta je prošao.

I sad, posle 1.467 dana pauze, Mario je spreman da igra fudbal. Desiće se to u nedelju od 15 časova na čuvenom Folksparku, pred oko 50.000 ljudi, jer se toliko očekuje na kontrolnoj utakmici protiv Hajduka iz Splita, kluba iz kog je Hrvat stigao u Nemačku, najpre u vidu pozajmice, da bi leta 2022. bio otkupljen po ceni od 3.000.000 evra.

Uostalom, o ovom slučaju već je snimljen film, pa će u ponedeljak, dan posle kontrolnog susreta protiv Splićana, dokumentarac pod nazivom „Doping, skandal, sumnja” biti premijerno prikazan u bioskopu u blizini hamburške stanice Damtor. Bbaš na 25. rođendan Marija Vuškovića. Taman da emocije budu još jače.

Imao bi svašta Mario da kaže na ovu temu, ali suspenzija ograničava i njegovo pojavljivanje u javnosti sve dok formalno ne bude na terenu, pa umesto njega pričaju drugi. Na primer trener Hamburgera, Merlin Polcin.

„Ovo je svakako njegova nedelja, iako Mario baš i ne priželjkuje takvu pažnju. Njemu je mnogo važnije da ga saigrači doživljavaju kao takmičara, saigrača i kolegu”, predočio je Polcin.

Mario će se protiv Hajduka pojaviti u dresu na čijoj će poleđini biti broj 44, isti onaj koji je nosio pre suspenzije i isti onaj koji je njegov rođeni brat Luka – koji je u međuvremenu preko Hamburgera zaradio transfer u Premijer ligu i sad blista u dresu Brajtona – ponosno oblačio.

„To mnogo znači svima nama u porodici, ali za njega je to nešto sasvim drugo”, rekao je Mariov mlađi brat Luka, koji je lane komandovao odbranom HSV-a u borbi za opstanak u eliti.

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Luka neće u nedelju biti na tribinama da uživo gleda brata, jer ga samo nekoliko sati kasnije čeka duel u kome će selekcija Hrvatske u Osijeku biti domaćin Češkoj u završnom kolu Lige nacija.

„Povratak Marija Vuškovića na teren, nakon četvorogodišnje prinudne pauze, predstavlja – uz emotivnu težinu koja ga prati – eksperiment bez presedana u Bundesligi. Ishod je neizvestan. Niko ne zna da li ovaj defanzivac može da odgovori zahtevima Bundeslige nakon dugog odsustva. Kada je prvi put suspendovan, HSV se još uvek takmičio u nižem rangu. Njegova poslednja utakmica za hamburški klub odigrana je 9. novembra 2022. godine, protiv Grojter Firta. Niko ne sumnja u njegovu odlučnost, niti u njegovu fizičku spremnost. Posle pobede od 3:1 nad Borusijom Menhengladbah, igrači koji nisu imali reprezentativne obaveze dobili su slobodne dane, ali za Vuškovića to nije bila opcija“, piše lokalni n-tv.de sport.

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Isti izvor napominje da je Mario, uprkos tome što je ekipa imala slobodne dane, bio sve vreme posvećen i fokusiran i nije želeo da propušta treninge kako bi se spremio za veliki povratak. Mada, trener Polcin uverava da Vušković neće odmah početi da igra zato što ga ljudi u Hamburgu vole, niti iz sažaljenja. Naprotiv.

„Ništa mu nećemo pokloniti, a on to verovatno ni ne bi želeo. Od sada pa nadalje, Vušković će se boriti za mesto sa ostalim igračima na štoperskoj poziciji. Minutažu na terenu moraš da zaslužiš svojim učinkom.”

Kako sad stvari stoje, Mario Vušković bi mogao da zaigra takmičarski meč odmah posle reprezentativne pauze, i to u derbiju severa protiv Verdera iz Bremena, 22. novembra.

„Mislim da je spreman. Ostavio je dobar utisak na treninzima. Fizički je u dobroj formi”, rekao je danski vezista Albert Gronbek. „Fantastično se nosio sa nimalo prijatnom situacijom. Njegov povratak u tim, a ne samo na treninge, svakako je sjajna stvar za sve nas.“

Od dana kad je utvrđeno da je bio pozitivan na zabranjenu supstancu eritropoetin, Mario je pod konstantnom brigom ne samo porodice Vušković nego i celog Hamburga. Iako je klub inicijalno sa njim imao saradnju do 2025, ugovor je u međuvremenu produžen do kraja ove sezone.

„Klub je uspeo da čitav slučaj prožme dubokim emocijama, kako među navijačima, tako i unutar same ekipe. Kazna je doživljavana, i dalje se doživljava, kao nepravedna ili nesrazmerna. Vušković je postao svojevrsni mučenik, čovek koji nije dozvolio da ga slome. Navijači i igrači često su se okupljali iza transparenta na kojem je stajao njegov broj, 44, uz poruku ’Oslobodite Vuškovića’ (*Free Vuskovic*). Ovaj slučaj je širom zemlje pokrenuo rasprave, uključujući i pitanja o pouzdanosti korišćene metode testiranja“, podseća portal n-tv.de sport.

Tadašnji sportski direktor kluba, Jonas Bold je izričit u izjavi za Hamburger Abendblat:

„Uveren sam da nije učinio ništa loše, jer, što se mene tiče, jednostavno nema dokaza koji bi ukazivali na suprotno”-.

Za neke od navijača, takođe, nema sumnje. Na primer, za izvesnog Nilsa Krigera koji je je pre godinu dana sreo Marija na premijeri još jednog dokumentarca „Uvek Hamburg“.

„To je bio trenutak kad sam shvatio da je zaista nevin“, poentirao je Kriger.

Sve je spremno za srećan kraj.