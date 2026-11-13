Monumentalna utakmica: Mesi dolazi u Argentinu da uradi što nikad nije

„Sledi monumentalni susret”, objavio je River na svojim društvenim mrežama.

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Iako je iz Rosarija, Leo nikad nije igrao klupski fudbal u Argentini, već isključivo za reprezentaciju.

„Mesijevo prisustvo na stadionu Monumental imaće poseban značaj, jer označava povratak legende argentinske reprezentacije na jedan od stadiona koji su najviše obeležili njegovu karijeru u dresu državnog tima. To će hiljadama navijača u Buenos Ajresu pružiti priliku da ponovo uživaju u njegovoj igri na stadionu koji je bio poprište nekih od najupečatljivijih trenutaka Leove reprezentativne karijere”, navodi se u saopštenju Intera iz Majamija.

Biće to Mesijeva 30. utakmica na Monumentalu: odigrao je 24 meča u okviru južnoameričkih kvalifikacija za Svetsko prvenstvo – poslednji put 4. septembra 2025. godine, u pobedi od 3:0 против Venecuele, kada je postigao dva gola – kao i pet prijateljskih utakmica: protiv Španije (2010), Albanije (2011), Trinidada i Tobaga (2014), Paname (2023) i Benina (2026). Njegov ukupan učinak iznosi 23 pobede, 6 nerešenih rezultata i nijedan poraz, uz 20 golova koje je postigao.

Tokom mandata u Barseloni, PSŽ-u i Interu Leo nije posećivao ovu zemlju, iako je učestvovao na nekoliko oproštajnih utakmica, poput onih za Huana Romana Rikelmea na Bombonjeri i Maksija Rodrigesa na stadionu „Koloso Marselo Bijelsa”.