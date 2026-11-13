Monumentalna utakmica: Mesi dolazi u Argentinu da uradi što nikad nije
Vreme čitanja: 2min | pet. 13.11.26. | 19:20
Prvi put u karijeri Leo će u dresu nekog kluba igrati utakmici u otadžbini
Vratiće se Lionel Mesi u Argentinu. Ovoga puta ne da bi igrao za reprezentaciju, već za klub. Poslednji put u dresu selekcije pojavio se na Monumentalu 7. oktobra protiv Benina, kad je oproštaj od Gaučosa ukrasio dvema asistencijama i pogotkom, a opet će na najveći stadion Južne Amerike zakoračiti 19. januara. Ovoga puta u opremi Intera iz Majamija, koji je potvrdio da će u sklopu priprema za narednu sezonu MLS lige gostovati baš u Buenos Ajresu.
Planirano je da tim koji s klupe predvodi Kili Gonsales odigra utakmicu pred 85.000 ljudi naspram Rivera, što će biti prilika da se na terenu istovremeno nađe sedam svetskih šampiona. Osim Lea i Rodriga de Pola, koji su odavno u opremi američkog tima, dres Rivera nose Nikolas Otamendi, Tijago Almada, Anhel Korea, Gonsalo Montijel i Markos Akunja.
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„Sledi monumentalni susret”, objavio je River na svojim društvenim mrežama.
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Iako je iz Rosarija, Leo nikad nije igrao klupski fudbal u Argentini, već isključivo za reprezentaciju.
„Mesijevo prisustvo na stadionu Monumental imaće poseban značaj, jer označava povratak legende argentinske reprezentacije na jedan od stadiona koji su najviše obeležili njegovu karijeru u dresu državnog tima. To će hiljadama navijača u Buenos Ajresu pružiti priliku da ponovo uživaju u njegovoj igri na stadionu koji je bio poprište nekih od najupečatljivijih trenutaka Leove reprezentativne karijere”, navodi se u saopštenju Intera iz Majamija.
Biće to Mesijeva 30. utakmica na Monumentalu: odigrao je 24 meča u okviru južnoameričkih kvalifikacija za Svetsko prvenstvo – poslednji put 4. septembra 2025. godine, u pobedi od 3:0 против Venecuele, kada je postigao dva gola – kao i pet prijateljskih utakmica: protiv Španije (2010), Albanije (2011), Trinidada i Tobaga (2014), Paname (2023) i Benina (2026). Njegov ukupan učinak iznosi 23 pobede, 6 nerešenih rezultata i nijedan poraz, uz 20 golova koje je postigao.
Tokom mandata u Barseloni, PSŽ-u i Interu Leo nije posećivao ovu zemlju, iako je učestvovao na nekoliko oproštajnih utakmica, poput onih za Huana Romana Rikelmea na Bombonjeri i Maksija Rodrigesa na stadionu „Koloso Marselo Bijelsa”.