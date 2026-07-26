Kostić zahvalan Pavloviću: Sam mi je poslao poruku kako mi je sad stariji brat
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Vreme čitanja: 1min | ned. 26.07.26. | 18:14
Reprezentativac Srbije pomaže novom napadaču Milana da se adaptira na novu sredinu
Pre godinu tada se crnogorski fudbaler Andrej Kostić preselio iz Podgorice u Beograd i to mu uopšte nije teško palo. Međutim, ovog leta ga je Partizan prodao Milanu za 3.500.000 evra, a 19-godišnjem napadaču uopšte nije lako da se adaptira na Italiju. Srećom po njega, dres Rosonera nosi i srpski reprezentativac Strahinja Pavlović.
Kako je Kostić sam rekao za klupski sajt, šest godina stariji defanzivac iz Šapca se sam ponudio da pomogne novom saigraču. Nabavio je Kostićev broj i poslao mu lepu poruku.
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Što je naravno obradovalo crnogorskog tinejdžera.
“Pavlović mi je prvi poslao poruku i rekao:’Sada sam ti kao stariji brat’. To mi je pomoglo mnogo, zato što je sve novo za mene. Prvi put živim u inostranstvu. Pričam stalno sa njim. On je mnogo dobar momak i puno mi pomaže”, kazao je Kostić.
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Iako je na početku priprema sa prvim timom, mladi napadač će najverovatnije igrati ove sezone za omladinski tim Milana u Primaveri. Podsetimo, za Partizan je odigrao 42 meča, postigao 12 golova i zabeležio jednu asistenciju.
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