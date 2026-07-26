Kostić zahvalan Pavloviću: Sam mi je poslao poruku kako mi je sad stariji brat

Pre godinu tada se crnogorski fudbaler Andrej Kostić preselio iz Podgorice u Beograd i to mu uopšte nije teško palo. Međutim, ovog leta ga je Partizan prodao Milanu za 3.500.000 evra, a 19-godišnjem napadaču uopšte nije lako da se adaptira na Italiju. Srećom po njega, dres Rosonera nosi i srpski reprezentativac Strahinja Pavlović.

Kako je Kostić sam rekao za klupski sajt, šest godina stariji defanzivac iz Šapca se sam ponudio da pomogne novom saigraču. Nabavio je Kostićev broj i poslao mu lepu poruku.