Sent Etjen nije poveo Miladinovića i Anana na pripreme, rastanak neminovan

Ni bivši vezista Čukaričkog, ni nekadašnji bek Crvene zvezde nisu imali preterano veliku minutažu u finišu prošle sezone, kada se lomilo oko promocije. Uz to, obojica su strani igrači i kao takvi dobro plaćeni, pa je donekle i logično bilo da očekujemo da se nađu na transfer listi. Zeleni su Miladinovića platili Brđanima 3.000.000 evra, dok su za Anana izdvojili 2.000.000 evra na ime obeštećenja.

21.00: (1,50) Sevilja (3,90) Seuta (6,25)

Katro je zato na pripreme poveo mladog srpskog beka Strahinju Stojkovića, koji je takođe prošle sezone došao iz Zvezde kao i Anan. On je prošle sezone igrao za B tim, ali to je bio deo planskog razvoja, kako bi se brže adaptirao na francuski fudbal i u narednom periodu konkurisao za A tim.

Sent Etjen će u narednih nedelju dana tokom ove faze priprema odigrati dve prijateljske utakmice, u sredu sa švajcarskom Lozanom i potom u subotu sa povratnikom u italijansku Seriju A, Venecijom.

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