Sent Etjen nije poveo Miladinovića i Anana na pripreme, rastanak neminovan
Vreme čitanja: 2min | ned. 26.07.26. | 18:57
Očekuje se da bivši fudbaleri Čukaričkog i Crvene zvezde promene sredinu ovog leta
Fudbaleri Sent Etjena prošle sezone nisu uspeli da se vrate u francusku Ligu 1, izgubili su u baražu od Nice, posle čega je uprava najavila da će deo tima biti rasprodat kako bi se rasteretio budžet. Odmah su francuski mediji najavili da bi među prekobrojnima mogla da se nađu i dva fudbalera koja su u Sent Etjen stigla iz Mozzart Bet Superlige Srbije, Igor Miladinović i Ebenezer Anan, a sada je definitivno stigla i potvrda toga.
Naime Sent Etjen je otputovao na pripreme u Divon le Ben, a škotski trener Ian Katro nije poveo samo četiri igrača iz prvog tima od onih koji nisu povređeni: Ajmena Muefeka, Mikela Nadea, Miladinovića i Anana.
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Ni bivši vezista Čukaričkog, ni nekadašnji bek Crvene zvezde nisu imali preterano veliku minutažu u finišu prošle sezone, kada se lomilo oko promocije. Uz to, obojica su strani igrači i kao takvi dobro plaćeni, pa je donekle i logično bilo da očekujemo da se nađu na transfer listi. Zeleni su Miladinovića platili Brđanima 3.000.000 evra, dok su za Anana izdvojili 2.000.000 evra na ime obeštećenja.
21.00: (1,50) Sevilja (3,90) Seuta (6,25)
Katro je zato na pripreme poveo mladog srpskog beka Strahinju Stojkovića, koji je takođe prošle sezone došao iz Zvezde kao i Anan. On je prošle sezone igrao za B tim, ali to je bio deo planskog razvoja, kako bi se brže adaptirao na francuski fudbal i u narednom periodu konkurisao za A tim.
Sent Etjen će u narednih nedelju dana tokom ove faze priprema odigrati dve prijateljske utakmice, u sredu sa švajcarskom Lozanom i potom u subotu sa povratnikom u italijansku Seriju A, Venecijom.
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