Veći budžet za 10.000.000 evra, može, ali da osvojite Evroligu
Vreme čitanja: 2min | ned. 26.07.26. | 18:31
Zanimljiv ultimatum predsednika Fenera Aziza Jildirima
Fenerbahče u minuloj sezoni nije uspeo da odbrani titulu šampiona Evrope. Kruna je prepuštena Olimpijakosu, dok su u Istanbulu ovo prilično ozbiljno shvatili i za razliku od prošle takmičarske godine na vreme počeli da sklapaju roster za ono što ih čeka.
Međutim, troškovi su porasli i to ne malo, već za čitavih 10.000.000 evra. Prema pisanju tamošnjeg medija Hizli Hudžumn nekadašnji igrač, a sada funkcioner Fenerbahčea Omer Onan održao je redovan sastanak s predsednikom Azizom Jildirimom i tom prilikom izneo plan za dalje, ali i predstavio krivu rasta troškova.
"Aziz Jildirim održao je poseban sastanak S Omerom Onanom, koji se tiče košarkaške sekcije. Planirani budžet iznosi 35.000.000 evra, ali je zatraženo povećanje nakon što je utvrđeno da su troškovi povećani 45.000.000 evra".
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Pomenuti izvor ističe da je predsednik odgovorio potvrdno, ali i dao određeni ultimatum.
"Obezbediću vam budžet, ali osvajanje samo turskog prvenstva nije dovoljno. Hoću obećanje da ćete osvojiti i Evroligu", rekao je Jildirim.
Ono što još piše u samom tekstu jeste da svi detalji oko povećanja budžeta Fenerbahčea još uvek nije u potpunosti postignuto, ali da se radi na tome i da se očekuje uspešna realizacija.
Tim s Bosfora je prilično menjao tokom leta, pa su tako u Fenerbahče stigli Trent Forest, Šejvon Šilds, Brekston Ki, Sertač Šanli, Ignas Sargiunas, Markus Bingam, Šejn Larkin i Vil Klajburn, dok su ugovori produženi Nikolu Meliju, Tejlenu Hortonu Takeru i Krisu Silvi. Prema poslednjim navodima očekuje se da ugovor s dvostrukim prvakom Evrope potpiše i doskorašnji NBA igrač Džoni Džuzeng.