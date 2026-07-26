Veći budžet za 10.000.000 evra, može, ali da osvojite Evroligu

Fenerbahče u minuloj sezoni nije uspeo da odbrani titulu šampiona Evrope. Kruna je prepuštena Olimpijakosu, dok su u Istanbulu ovo prilično ozbiljno shvatili i za razliku od prošle takmičarske godine na vreme počeli da sklapaju roster za ono što ih čeka.

Međutim, troškovi su porasli i to ne malo, već za čitavih 10.000.000 evra. Prema pisanju tamošnjeg medija Hizli Hudžumn nekadašnji igrač, a sada funkcioner Fenerbahčea Omer Onan održao je redovan sastanak s predsednikom Azizom Jildirimom i tom prilikom izneo plan za dalje, ali i predstavio krivu rasta troškova.

"Aziz Jildirim održao je poseban sastanak S Omerom Onanom, koji se tiče košarkaške sekcije. Planirani budžet iznosi 35.000.000 evra, ali je zatraženo povećanje nakon što je utvrđeno da su troškovi povećani 45.000.000 evra".