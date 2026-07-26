Alarm za buđenje i 'gresi' najvećih zvezda – Đokovića, Sinera i Alkarasa
Vreme čitanja: 2min | ned. 26.07.26. | 18:51
Drugu godinu zaredom u Kanadi su razočarani
Nisu tako zamislili, ne bi tako trebalo da bude, ali vrhunski teniseri sve više biraju turnire. Nije reč o onim „malim“, nego o mastersima. Poneki izbegnu iz različitih razloga, uglavnom one koji se „naslanjaju“ na grend slemove. Montreal i Sinsinati dolaze pred US Open i kalendar je veoma zgusnut u tom periodu.
Pre dva dana pojavila se vest da će Novak Đoković i Janik Siner preskočiti matsres u Montrealu. Drugu godinu zaredom su u Kanadi razočarani...
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Otvoreno prvenstvo Kanade se, po principu rotacije, održava u dva najveća grada u zemlji. Prošle godine, direktor turnira u Torontu, Karl Hejl, kritikovao je Janika Sinera i Karlosa Alkaraza, koji su, poput Novaka Đokovića, takođe odsustvovali.
„Janik i Karlos bi trebalo da pogledaju naš tur i obavežu se na igranje najvažnijih turnira. Rekao sam im: „Pobrinite se da budete na turniru sledeće godine“. Uveren sam da će se to dogoditi“.
Nije se dogodilo. Scenario se ponavlja.
Karlos Alkaras bi trebalo da učestvuje na mastersu u Sinsinatiju, kao i Novak Đoković. Španac se oporavlja od povrede, a najveći svih vremena je zašao u pozne igrače godine i sasvim je očekivano i normalno da bira. Nekako je utisak da sve u Kanadi najviše „žulja“ što neće biti Janika Sinera.
Ali, ovoga puta, direktorka turnira u Monrealu, Valeri Tetro, bila je diplomatičnija.
„Veoma smo razočarani što se Siner i Đoković neće takmičiti u Kanadi, posebno što ih neće drugu godinu zaredom. Poštujemo njihovu odluku i razumemo da, uz tako zahtevan kalendar, zdravlje igrača mora biti prioritet. Verujemo da je učestalost otkazivanja u poslednji čas proteklih godina alarm za buđenje. Masters 1.000 spada među najvažnije događaje na turu, a navijači očekuju da vide najbolje tenisere sveta. Čvrsto verujemo da su promene neophodne kako bi se zaštitio integritet mastersa, uz uvažavanje realnosti sa kojom se teniseri suočavaju“.
Još ranije je Janik Siner istakao da će mu zdravlje biti prioritet, dok je njegov trener, posle nezadovoljstva u Kanadi zbog otkazivanja, sve pokušao da objasni.
„Moramo da pazimo da ga ne preopteretimo, to je jedini način da potraje“, podvukao je Simone Vanjoci.