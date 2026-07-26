Alarm za buđenje i 'gresi' najvećih zvezda – Đokovića, Sinera i Alkarasa

Nisu tako zamislili, ne bi tako trebalo da bude, ali vrhunski teniseri sve više biraju turnire. Nije reč o onim „malim“, nego o mastersima. Poneki izbegnu iz različitih razloga, uglavnom one koji se „naslanjaju“ na grend slemove. Montreal i Sinsinati dolaze pred US Open i kalendar je veoma zgusnut u tom periodu.

Pre dva dana pojavila se vest da će Novak Đoković i Janik Siner preskočiti matsres u Montrealu. Drugu godinu zaredom su u Kanadi razočarani...