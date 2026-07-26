Lebron pristao na najveće smanjenje plate u istoriji NBA lige

Košarkaški svet ostao je u šoku nakon saznanja da Lebron Džejms nastavlja karijeru u Filadelfija 76ersima, ali još više zbog neverovatnih finansijskih detalja ovog ugovora. Legendarni as je za svoju 24. sezonu u najjačoj ligi sveta pristao na platu od svega 3,88 miliona dolara. Ako se ima u vidu da je u prethodnoj sezoni u dresu Los Anđeles Lejkersa inkasirao 52,63 miliona, ovo predstavlja najveće smanjenje plate u istoriji NBA lige – pad od čak 93 odsto. U potrazi za svojim petim šampionskim prstenom, Džejms je potpisao trofejni minimalac za igrače sa preko deset godina iskustva, što znači da će u narednoj takmičarskoj godini zarađivati manje nego u svojoj debitantskoj 2003/04. sezoni, kada je kao ruki dobio četiri miliona dolara.

Na listi najplaćenijih igrača NBA lige za narednu sezonu, četvorostruki šampion zauzimaće tek 298. mesto. Poređenja radi, Stef Kari predvodi listu sa 62,5 miliona dolara, što je čak 15 puta više od Džejmsa, dok će njegovi novi saigrači u Filadelfiji, Džejlen Braun i Džoel Embid, zarađivati po 57,7 miliona. Čak i mladi španski talenti izabrani na nedavnom draftu, poput Adaja Mare koji je bio 12. pik, imaće veća primanja od žive legende sa 5,7 miliona dolara.