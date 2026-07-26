Lebron pristao na najveće smanjenje plate u istoriji NBA lige
Vreme čitanja: 2min | ned. 26.07.26. | 18:49
Pad od čak 93% u odnosu na prošlu sezonu u Los Anđeles Lejkersima
Košarkaški svet ostao je u šoku nakon saznanja da Lebron Džejms nastavlja karijeru u Filadelfija 76ersima, ali još više zbog neverovatnih finansijskih detalja ovog ugovora. Legendarni as je za svoju 24. sezonu u najjačoj ligi sveta pristao na platu od svega 3,88 miliona dolara. Ako se ima u vidu da je u prethodnoj sezoni u dresu Los Anđeles Lejkersa inkasirao 52,63 miliona, ovo predstavlja najveće smanjenje plate u istoriji NBA lige – pad od čak 93 odsto. U potrazi za svojim petim šampionskim prstenom, Džejms je potpisao trofejni minimalac za igrače sa preko deset godina iskustva, što znači da će u narednoj takmičarskoj godini zarađivati manje nego u svojoj debitantskoj 2003/04. sezoni, kada je kao ruki dobio četiri miliona dolara.
Na listi najplaćenijih igrača NBA lige za narednu sezonu, četvorostruki šampion zauzimaće tek 298. mesto. Poređenja radi, Stef Kari predvodi listu sa 62,5 miliona dolara, što je čak 15 puta više od Džejmsa, dok će njegovi novi saigrači u Filadelfiji, Džejlen Braun i Džoel Embid, zarađivati po 57,7 miliona. Čak i mladi španski talenti izabrani na nedavnom draftu, poput Adaja Mare koji je bio 12. pik, imaće veća primanja od žive legende sa 5,7 miliona dolara.
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Iako gazi 42. godinu života, Džejms je prošle sezone prosečno beležio 20,9 poena, 6,1 skok i 7,2 asistencije za nešto više od 33 minuta na parketu. Igrači njegovog profila i sa ovakvim brojkama na današnjem tržištu rutinski dobijaju ugovore od oko 40 miliona dolara, pa su Siksersi po odnosu cene i kvaliteta napravili bez sumnje najbolji posao u istoriji lige.
Lebron je sebi mogao da priušti ovakav finansijski ustupak jer ga pokreće isključivo šampionska glad, a ne novac. Samo od NBA ugovora u karijeri je zaradio preko 580 miliona dolara, ne računajući doživotni ugovor sa kompanijom Najki i brojne druge sponzorske poslove. Ugovor sa Siksersima potpisan je na dve sezone, uz opciju igrača za drugu godinu, a sam Džejms je priznao da je ovog leta ozbiljno razmišljao o povlačenju, ali da je prevagnula ogromna ljubav prema košarci i želja da ponovo podigne šampionski pehar.