KRAJ: Crvena zvezda – Viktorija Plzenj 3:0
Najnovije vesti
čet. 20.08.26. | 18:47
Pratite uz Mozzart Sport tekstualni prenos utakmice plej-ofa Lige Evrope
PRVA UTAKMICA PLEJ-OFA UEFA LIGE EVROPE
CRVENA ZVEZDA – VIKTORIJA PLZENJ 3:0 (1:0)
/Ivanić 36, 53, Katai 89 pen/
Beograd. Stadion „Rajko Mitić“.
Sudija: Espen Eskas (Norveška).
Žuti kartoni: Seol, Kostov (Crvena zvezda), Suare, Hrošovski, Dveh, Spačil (Viktorija).
CRVENA ZVEZDA (4-3-3): Mateus- Lukasen (od 85. Učena), Veljković, Krunić, Seol - Elšnik - Kostov (od 85. Badžo), Čam - Bukari (od 90. Loizu), Ivanić (od 72. Katai), Arnautović (od 72. Enem).
VIKTORIJA PLZENJ (4-4-2): Vigel - Memić, Dveh, Krčik (od 86. Spačil) , Doski - Ladra (od 61. Pirgić), Červ, Prebsl (od 73. Višinski), Suare (od 46. Kabongo) - Hrošovski, Adu (od 73. Vidra).
Komentari / Podeli vest
Albert Rijerakvalifikacije za Ligu EvropeUŽIVOViktorija PlzenjFK Crvena zvezda
tagovi
Sledeća vest
Uživo
Fudbal
Tenis
Najava mečeva
četvrtak | 20.08.2026.
petak | 21.08.2026.
subota | 22.08.2026.