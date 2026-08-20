KRAJ: Crvena zvezda – Viktorija Plzenj 3:0

čet. 20.08.26. | 18:47

Pratite uz Mozzart Sport tekstualni prenos utakmice plej-ofa Lige Evrope

PRVA UTAKMICA PLEJ-OFA UEFA LIGE EVROPE

CRVENA ZVEZDA – VIKTORIJA PLZENJ 3:0 (1:0)

/Ivanić 36, 53, Katai 89 pen/

***KVOTE UŽIVO***

Beograd. Stadion „Rajko Mitić“.

Sudija: Espen Eskas (Norveška).

Žuti kartoni: Seol, Kostov (Crvena zvezda), Suare, Hrošovski, Dveh, Spačil (Viktorija).

CRVENA ZVEZDA (4-3-3): Mateus- Lukasen (od 85. Učena), Veljković, Krunić, Seol - Elšnik - Kostov (od 85. Badžo), Čam - Bukari (od 90. Loizu), Ivanić (od 72. Katai), Arnautović (od 72. Enem).

VIKTORIJA PLZENJ (4-4-2): Vigel - Memić, Dveh, Krčik (od 86. Spačil) , Doski - Ladra (od 61. Pirgić), Červ, Prebsl (od 73. Višinski), Suare (od 46. Kabongo) - Hrošovski, Adu (od 73. Vidra).

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