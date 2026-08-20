KRAJ: Hetafe – Partizan 3:1

HETAFE – PARTIZAN 3:1 (1:1)

/Unal 10, Garsija 88, 90 - Sek 43/

Stadion: Koliseum

Sudija: Andris Triemanis (Letonija)

HETAFE (3-5-2): Sorija – Đene, Abkar, Romero – Femenija, Terats, Franko Garsija (od 73. A. Garsija), Mangala (od 79. Sazonov), Mohika – Unal (od 89. Majoral), Satrijano.

PARTIZAN (3-4-3): Milošević – Milić, Mitrović, Simić – Roganović, Baba (od 79. Čumić), Ugrešić (od 67. Aleksić), Samson (od 67. Đurđević) – Sek, Že (od 79. Kojzek), Vukotić (od 67. Miladinović).

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