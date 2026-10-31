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KRAJ: Mačva - Crvena zvezda 2:4
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sub. 31.10.26. | 15:55
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MAČVA - CRVENA ZVEZDA 2:4 (1:2)
/Ristivojević 32, Vidakov 55 - Dijeng 16, 29, 84, Elšnik 86/
Stadion: Gradski
Kapacitet: 5.500
Sudija: Milan Mitić
MAČVA: V. Jovanović - Lainović (od 71. Ergelaš), Drezgić (od 80. Sladojević), Ristivojević, Stevanović - Knežević (od 60. Tojčić), Vraštanović - Đorđić, Čolović (od 71. Ilić), Pejović - Vidakov (od 80. Đurić).
C. ZVEZDA: Mateus - Gudelj, Gaštarov, Nakajama (od 89. Sibinović) - Krunić, Elšnik (od 89. Handel) - Lučić, Kostov - Loizu (od 65. Kim), Ristić (od 89. Abu Fani) - Bamba.
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