(Starsport)
(Starsport)

KRAJ: Partizan – Zemun 3:0

ned. 01.11.26. | 16:06

Pratite sa nama tok meča u Humskoj

PARTIZAN – ZEMUN 3:0 (1:0)
/Sek 30, Jurčević 47, Vukotić 74/

Stadion: Partizana
Sudija: Lazar Lukić
Crveni karton: Ikoba (Zemun) u 90. minutu.

PARTIZAN (4-2-3-1): Milošević – Samson, Simić, Milić, Jurčević (od 59. Milovanović) – Aleksić (od 59. Vukotić), Baba – Sek (od 46. Zubairu), Miladinović, Čumić (od 76. Kostić) – Že (od Kojzek).

ZEMUN (4-2-3-1): Dubljanić – Stoimenovski, Ostojić, Meshi (od 77. Bogdanović), Spremo – Jokić (od 59. Belaković), Ljubomirac – Knežević, Tabaković (od 68. Ilić), Dovedan (od 59. Vadze) – Petrušić (od 77. Ikoba).

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