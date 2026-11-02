Boston niže pobede: Tejtum se raspucavao sa penala, Džordž odbio nalet Orlanda
Vreme čitanja: 4min | pon. 02.11.26. | 00:07
Nemijas Keta sa dve blokade nad Vagnerom u finišu stavio tačku
Boston Seltiksi nastavili su pobednički niz i tokom gostovanja na Floridi, gde su savladali Orlando rezultatom 108:97 (24:23, 31:27, 22:24, 31:23) i stigli do pete uzastopne pobede u NBA ligi. Domaćin je u završnici uspeo da se približi na samo četiri poena zaostatka, ali je Pol Džordž sa dve važne trojke otklonio dilemu oko pobednika.
Najefikasniji igrač utakmice bio je Džejson Tejtum sa 32 poena, s tim da se raspucavao sa linije slobodnih bacanja i pogodio 15 od 17 pokušaja. Ubeležio je još sedam asistencija i četiri skoka, uz dve blokade. Pol Džordž je skupio 17 poena (6/14 iz igre), osam proigravanja, četiri uhvaćene i dve ukradene lopte. Derik Vajt i Luka Garza dodali su po 12, a Bejlor Šajerman 10 poena. Orlando je predvodio Antonio Blek sa 23 poena (6/12 iz igre, 10/11 slobodna bacanja), uz osamo skokova, tri asitencije, dve ukradene, ali i četiri izgubljene lopte. Dezmond Bejn je imao 19, Franc Vagner 14, a Tristan Da Silva 23 poena (9/14 iz igre, 5/8 za tri) uz 10 skokova!
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Orlando je bolje otvorio utakmicu, poveo sa 13:4 zahvaljujući raspoloženom Dezmondu Bejnu, ali početna prednost nije dugo potrajala. Boston je pronašao rešenja preko Džejsona Tejtuma i Uga Gonzalesa, dok je domaćin, uprkos odličnom šutu za tri poena (6/12), imao čak osam izgubljenih lopti u prvoj četvrtini. Seltiksi su to iskoristili i posle 12 minuta imali minimalnu prednost – 24:23.
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Gosti su tokom nastavka postepeno preuzimali kontrolu nad utakmicom i osetilo se da desetkovani Orlando teško može da drži korak. Tejtum je predvodio napad i već sredinom treće četvrtine imao 23 poena, dok je Boston značajnu prednost stvarao i u napadačkom skoku. U jednom trenutku odnos uhvaćenih lopti pod protivničkim košem bio je 13:5 u korist Seltiksa, koji su sredinom trećeg perioda vodili sa 69:59.
Važan doprinos sa klupe pružio je i Luka Garza, koji je dobio šansu umesto Mičela Robinsona i iskoristio je na pravi način, pošto je početkom poslednje četvrtine stigao do 12 poena. Njegova trojka donela je Bostonu vođstvo od 85:79, a ekipa Džoa Mazule nastavila je da održava prednost i bez Tejtuma na parketu. Najbolji igrač Kelta je već u prvoj četvrtini doživeo nezgodan sudar glavama sa Džamalom Kejnom, posle čega je prokrvario. Interesantno je da sudije na to uopšte nisu reagovale u prvom momentu i Tejtum je nakratko morao van terena. Kasnije se vratio i vodio ekipu do pobede.
Ipak, Orlando nije odustajao maltene do samog kraja. Domaći su u završnici napravili seriju 8:0, pogodili dve uzastopne trojke i na nešto manje od četiri minuta do kraja smanjili na 97:93. Boston je tada morao još jednom da odgovori, a odgovornost je preuzeo Pol Džordž. Sa dve trojke u poslednja dva minuta vratio je gostima dvocifrenu prednost (106:95) i praktično rešio pitanje pobednika. Velike dve blokade u samom finišu imao je Nemijas Keta nad Francom Vagnerom, u trenucima kada je Orlando pokušavao da uhvati poslednji voz za eventualnu dramu. Portugalac ga je u tome sprečio i doneo trijumf Bostonu.
Orlando, koji je nastupio bez povređenih Paola Bankera, Džejlena Sagsa i Džonatana Ajzaka, pretrpeo je četvrti poraz u šest utakmica. Boston je, s druge strane, posle poraza na otvaranju sezone od Detroita vezao pet pobeda i stigao do učinka 5-1.
NBA LIGA
Nedelja
Orlando - Boston 97:108
/Blek, Da Silva 23 - Tejtum 32/
23.00: (1,65) Indijana (15,0) Bruklin (2,50)
Ponedeljak
02.30: (1,70) Golden Stejt (15,0) LA Klipersi (2,40) - MOZZART RELAX
03.00: (1,60) LA Lejkersi (16,0) Toronto (2,65)
*** Kvote su podložne promenama