Boston niže pobede: Tejtum se raspucavao sa penala, Džordž odbio nalet Orlanda

Orlando je bolje otvorio utakmicu, poveo sa 13:4 zahvaljujući raspoloženom Dezmondu Bejnu, ali početna prednost nije dugo potrajala. Boston je pronašao rešenja preko Džejsona Tejtuma i Uga Gonzalesa, dok je domaćin, uprkos odličnom šutu za tri poena (6/12), imao čak osam izgubljenih lopti u prvoj četvrtini. Seltiksi su to iskoristili i posle 12 minuta imali minimalnu prednost – 24:23.

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Gosti su tokom nastavka postepeno preuzimali kontrolu nad utakmicom i osetilo se da desetkovani Orlando teško može da drži korak. Tejtum je predvodio napad i već sredinom treće četvrtine imao 23 poena, dok je Boston značajnu prednost stvarao i u napadačkom skoku. U jednom trenutku odnos uhvaćenih lopti pod protivničkim košem bio je 13:5 u korist Seltiksa, koji su sredinom trećeg perioda vodili sa 69:59.

Važan doprinos sa klupe pružio je i Luka Garza, koji je dobio šansu umesto Mičela Robinsona i iskoristio je na pravi način, pošto je početkom poslednje četvrtine stigao do 12 poena. Njegova trojka donela je Bostonu vođstvo od 85:79, a ekipa Džoa Mazule nastavila je da održava prednost i bez Tejtuma na parketu. Najbolji igrač Kelta je već u prvoj četvrtini doživeo nezgodan sudar glavama sa Džamalom Kejnom, posle čega je prokrvario. Interesantno je da sudije na to uopšte nisu reagovale u prvom momentu i Tejtum je nakratko morao van terena. Kasnije se vratio i vodio ekipu do pobede.