Kraj posle 17 godina: Nikolas Otamendi odlazi u reprezentativnu penziju

Da je bilo boljih izbora od njega, verovatno jeste, ali teško da je Argentina imala takve pitbulove kao što je bio Otamendi. Vojnik bukvalno svakog selektora i jedan od lidera na terenu i u svlačionici. Zato je i trajao toliko dugo.

Posle svega, na društvenim mrežama se emotivnom porukom oprostio od reprezentativnog dresa.

„Sudbina je odlučila da moja poslednja utakmica bude finale Svetskog prvenstva. Nije bio rezultat koji smo želeli, ali odlazim uzdignute glave jer se ova grupa borila do poslednjeg trenutka. Opraštam se sa mirom u duši znajući da sam dao sve od sebe. Hvala navijačima na bezuslovnoj podršci. Naterali ste nas da osetimo da svaki put kada se svira nacionalna himna, nismo samo 11 igrača, već milioni ljudi koji brane isti san", napisao je Otamendi.

Imao je šta da poruči i mlađim pokolenjima, onima koji će ga naslediti u dresu reprezentacije.

"Nikada ne prestajte da verujete. Biće neuspeha koje izgledaju nemoguće da se prevaziđu, ali ovaj dres uvek nagrađuje one koji ga brane poniznošću, žrtvom i ljubavlju. Držite glavu visoko, borite se i ne dozvolite da vam poraz oduzme snove. Trofeji ostaju u istoriji, ali ljubav prema ovim bojama traje ceo život“, završio je igrač River Plejta