Kraj posle 17 godina: Nikolas Otamendi odlazi u reprezentativnu penziju
Vreme čitanja: 2min | pet. 24.07.26. | 18:24
Utakmica protiv Španije u finalu Mundijala poslednja koju je vremešni štoper odigrao za Gaušose
Jasno je kao dan da se porazom od Španije u finalu Svetskog prvenstva završila jedna era u argentinskom fudbalu. Naravno, većini će na pameti biti da je Lionel Mesi verovatno odigrao poslednju utakmicu na Mundijalima, međutim, postoji još jedan čovek koji je bio integralni deo svih uspeha Gaučosa u poslednjih nekoliko godina, a to je - Nikolas Otamendi.
Upravo je preiskusni štoper rešio da posle 17 godina stavi tačku na bogatu reprezentativnu karijeru. Posle 139 utakmica i osam golova, Nikolas je rešio da se zvanično oprosti od dresa Argentine, što je najavio još pre početka Mundijala. Ostaće upamćeno da se okitio titulom šampiona sveta 2022. godine, dok je Kopa Ameriku osvajao dvaput (2021. i 2024.)
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Da je bilo boljih izbora od njega, verovatno jeste, ali teško da je Argentina imala takve pitbulove kao što je bio Otamendi. Vojnik bukvalno svakog selektora i jedan od lidera na terenu i u svlačionici. Zato je i trajao toliko dugo.
Posle svega, na društvenim mrežama se emotivnom porukom oprostio od reprezentativnog dresa.
„Sudbina je odlučila da moja poslednja utakmica bude finale Svetskog prvenstva. Nije bio rezultat koji smo želeli, ali odlazim uzdignute glave jer se ova grupa borila do poslednjeg trenutka. Opraštam se sa mirom u duši znajući da sam dao sve od sebe. Hvala navijačima na bezuslovnoj podršci. Naterali ste nas da osetimo da svaki put kada se svira nacionalna himna, nismo samo 11 igrača, već milioni ljudi koji brane isti san", napisao je Otamendi.
Imao je šta da poruči i mlađim pokolenjima, onima koji će ga naslediti u dresu reprezentacije.
"Nikada ne prestajte da verujete. Biće neuspeha koje izgledaju nemoguće da se prevaziđu, ali ovaj dres uvek nagrađuje one koji ga brane poniznošću, žrtvom i ljubavlju. Držite glavu visoko, borite se i ne dozvolite da vam poraz oduzme snove. Trofeji ostaju u istoriji, ali ljubav prema ovim bojama traje ceo život“, završio je igrač River Plejta