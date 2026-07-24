Dubai nudi 1.000.000, Oli ni da čuje: Vokap zakucan u Pireju

Kako smo ranije pisali, Emiraćani su i sjajnom plejmejkeru nudili odlične uslove, čak 6.000.000 evra za dve sezone, ali posao neće biti sklopljen jer je Vokap jednostavno previše vredan deo Olimpijakosove slagalice. Grci nisu spremni da ga se odreknu ni po koju cenu, što su jasno stavili do znanja Dubaiju.

Pisali su grčki mediji kako Olimpijakos neće pristati da pusti Vokapa za manje od 3.000.000 evra, što zaista jeste sumanuta brojka, a košarkaš se navodno čak i žalio Udruženja igrača Evrolige. KOliko će to pomoći, ostaje da vidimo, ali je očigledno da crveno beli ne planiraju da posustanu u nameri da zadrže bivšeg košarkaša Žalgirisa.

Glavna stvar u celoj priči je, naravno, činjenica da momak iz Pasadine ima ugovor sa pirejskim gigantom do leta 2027. godine, a otkupna klauzula ne postoji. Na taj način Olimpijakos ima apsolutnu prednost u pregovorima sa bilo kojom ekipom, te koristi pravo da zadrži Vokapa u svojim redovima.

Košarkaš iz Teksasa će tokom sledeće sezone prihodovati 1.100.000 dolara, što je glavni razlog njegovog nezadovoljstva, jer mu Dubai nudi znatno bolje uslove. U šampionskoj godini Olimpijakosa na 37 utakmica u Evroligi prosečno je beležio 5,7 poena, isto toliko asistencija i 2,6 skokova. Na praketu je provodio nešto više od 24 minuta, a procenti su mu bili vrlo dobri – 47,2 odsto za dva, odnosno 36,7 odsto za tri.