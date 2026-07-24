Guverner File proglasio Lebronov dan; plan je da Kralj igra obe sezone, KCP kao finalni deo mozaika

Odjeknula je kao bomba vest da je Lebron Džejms izabarao Filadelfiju za svoju sledeću, verovatno i poslednju stanicu u karijeri. Kako i ne bi, kada se radi o jednom od najboljih košarkaša u istoriji. Lebronova odluka je za neke možda i neočekivana, ali je jasno da je Kralju u ovoj fazi karijere u cilju da igra za ekipu koja juri sam vrh.

To je ponavljao više puta, kako on, tako i njegov agent Rič Pol, a sada kada je odluka konačno donesena, pokrenuta je prava lavina komentara i dešavanja u najjačoj ligi na svetu. Među privma se na društvenoj mreži X oglasio guverner Filadelfije Džoš Šapiro, koji je proglasio 24. jul za – dan Lebrona Džejmsa.

„LEBRON DOLAZI U FILADELFIJU!“, počeo je guverner ushićeno. „Na osnovu ovlašćenja koja su mi poverena kao guverneru velike Državne Zajednice Pensilvanije, ali i kao zakletom navijaču Siksersa... ovim putem proglašavam današnji dan za DAN LEBRONA DŽEJMSA! Dobro došao u Grad bratske ljubavi, Lebrone!“, zaključio je Šapiro.