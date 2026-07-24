Guverner File proglasio Lebronov dan; plan je da Kralj igra obe sezone, KCP kao finalni deo mozaika
Vreme čitanja: 4min | pet. 24.07.26. | 20:18
„Prema mom shvatanju, postoje velike šanse da će Lebron odigrati obe godine”, napisao je na mreži X Šems Čaranija
Odjeknula je kao bomba vest da je Lebron Džejms izabarao Filadelfiju za svoju sledeću, verovatno i poslednju stanicu u karijeri. Kako i ne bi, kada se radi o jednom od najboljih košarkaša u istoriji. Lebronova odluka je za neke možda i neočekivana, ali je jasno da je Kralju u ovoj fazi karijere u cilju da igra za ekipu koja juri sam vrh.
To je ponavljao više puta, kako on, tako i njegov agent Rič Pol, a sada kada je odluka konačno donesena, pokrenuta je prava lavina komentara i dešavanja u najjačoj ligi na svetu. Među privma se na društvenoj mreži X oglasio guverner Filadelfije Džoš Šapiro, koji je proglasio 24. jul za – dan Lebrona Džejmsa.
„LEBRON DOLAZI U FILADELFIJU!“, počeo je guverner ushićeno. „Na osnovu ovlašćenja koja su mi poverena kao guverneru velike Državne Zajednice Pensilvanije, ali i kao zakletom navijaču Siksersa... ovim putem proglašavam današnji dan za DAN LEBRONA DŽEJMSA! Dobro došao u Grad bratske ljubavi, Lebrone!“, zaključio je Šapiro.
Izabrane vesti
Seventisiksersi, nakon potpisa Lebrona, definitivno ulaze u krug najužih favorita za prsten u narednoj sezoni. Džejlen Braun je takođe došao u Filadelfiju ovog leta, tu su, između ostalih i Džoel Embid, Tajris Meksi i Vi Džej Edžkomb, te je jasno da će franšiza sa istočne obale biti strah i trepet NBA lige.
Nosioci su tu, a sada je red na finalno poliranje. Potrebno je da se sklope i poslednji delovi slagalice u Filadelfiji, a među njih spada potencijalno dovođenje Kentavijusa Koldvel Poupa, kako javlja pouzdani NBA insajder Evan Sideri.
Naime, Poup planira da otkupi ostatak svog ugovora od Memfis Grizlisa, te bi na taj način postao slobodan u izboru nove sredine i ništa ga ne bi sprečavalo da potpiše ugovor sa Siksersima. Momak iz Džordžije ima već 33 godine, ali je bio i te kako važan šraf u Lebronovom pohodu na prsten 2020, kao i Jokićevom tri godine kasnije. Poup je takođe košarkaš kom novac nije primarni cilj u ovoj fazi karijere, te bi Siksersi mogli da ga pokupe za veteranski minimum.
U najjačoj ligi na svetu se izuzetno cene košarkaši koji su svesni svoje uloge, naročito ako su uz to i dobri šuteri, što Poup svakako jeste. Uz to, daleko od toga da je nekadašnji osmi pik na draftu zaboravio da igra košarku. Tokom minule sezone prosečno je beležio 8,4 poena, 2,7 asistencije i 2,5 skokova za nešto više od 21 minuta na parketu, mada mu je procenat šuta za tri bio daleko od sjajnog – 31,6 odsto.
Prema navodima pomenutog izvora, Fila planira da do kraja leta potpiše bar jednog ili dvojicu igrača rotacije, kako bi ekipa bila kompletirana i spremna da pojuri prsten. Za Lebrona bi to bio peti, ali je, naravno, rano za tu priču. Ono što možemo sa sigurnošću već sada da tvrdimo je da će Kralj zaigrati u svojoj 24. sezoni u najjačoj ligi na svetu, čime će dodatno podebljati svoj rekord.
Međutim, vrlo je realno da će Džejms dodatno popraviti taj skor, makar za još jednu sezonu, kako javlja najpouzdaniji od svih NBA insajdera Šems Čaranija.
„Prema mom shvatanju, postoje velike šanse da će Lebron odigrati obe godine”, napisao je pomenuti izvor na mreži X.
Podsećamo, Džejms je sa Filom potpisao dvogodišnji ugovor vredan 8.000.000 dolara, a kako je druga godina opciona, odnosno nije garantovana, jasno je da Lebron ima fleksibilnost da donese odluku na kraju naredne sezone. Valjda na nju nećemo čekati ovako dugo…