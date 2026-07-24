Otkucava bomba u Londonu: Arsenal želi Hulijana, nudi Atletiku Đekereša i 100.000.000

Čitavo leto Barselona juri Hulijana Alvareza, a Atletiko Madrid bukvalno zbija šale na taj račun. Argentinac je zbog toga nezadovoljan, čak je posle utakmice utakmice na mundijalu govorio kako bi za sve bilo najbolje da on napusti Madrid i ode u Kataloniju kako bi ostvario san. Naravno, daleko od toga da je ova saga gotova, Barsa još pritiska, ali sad je dobila konkurenciju. Kako piše britanski Tajms, u trku za Hulijana uključio se - Arsenal.

Tobdžije imaju plan da krenu u ofanzivu na argentinskog napadača iako Jorgandžije kategorički odbijaju da ga puste, međutim, engleski šampion spremio je mamac i to u vidu Viktora Đokereša. Ostrvski mediji javljaju da je Arsenal spremio 100.000.000 evra za transfer plus švedskog napadača pride. Ukoliko bi se ovo uzelo u razmatranje, teško da bi Barsa imala šanse da se domogne Argentinca.