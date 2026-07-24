Otkucava bomba u Londonu: Arsenal želi Hulijana, nudi Atletiku Đekereša i 100.000.000
Vreme čitanja: 2min | pet. 24.07.26. | 20:18
Tobdžije imaju plan da krenu u ofanzivu na argentinskog napadača, uprkos tome što Jorgandžije pričaju da nije na prodaju
Čitavo leto Barselona juri Hulijana Alvareza, a Atletiko Madrid bukvalno zbija šale na taj račun. Argentinac je zbog toga nezadovoljan, čak je posle utakmice utakmice na mundijalu govorio kako bi za sve bilo najbolje da on napusti Madrid i ode u Kataloniju kako bi ostvario san. Naravno, daleko od toga da je ova saga gotova, Barsa još pritiska, ali sad je dobila konkurenciju. Kako piše britanski Tajms, u trku za Hulijana uključio se - Arsenal.
Tobdžije imaju plan da krenu u ofanzivu na argentinskog napadača iako Jorgandžije kategorički odbijaju da ga puste, međutim, engleski šampion spremio je mamac i to u vidu Viktora Đokereša. Ostrvski mediji javljaju da je Arsenal spremio 100.000.000 evra za transfer plus švedskog napadača pride. Ukoliko bi se ovo uzelo u razmatranje, teško da bi Barsa imala šanse da se domogne Argentinca.
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Poslednja ponuda koju je Barsa dostavila za Hulijana bila je 100.000.000 evra, ali je generalni direktor Jorgandžija Migel Anhel Hil Marin rekao da Alvarez neće otići ni za 100.000.000, ni za 150.000,000 niti za 200.000.0000. Ako gledamo tako, onda Arsenal nema nikakve šanse, ali kako je Hulijan izrazio želju da promeni sredinu, možda će morati da popuste.
Hulijana želi Mikel Arteta, toliko da je spreman da pusti Đekerša iako je ovaj stigao tek pre godinu dana u transferu vrednom 75.000.000 evra i nije izgledao loše uprkos sporijem početku sezone. Međutim, činjenica da bi mogao da dođe Alvarez i bude glavni igrač ekipe, značajno menja status švedskog reprezentativca. Đekereš je za Arsenal dao 21 gol na 55 utakmica prethodne sezone, dok je popularni "Pauk" na 49 mečeva 20 puta pogađao mrežu rivala.
Naravno, Barsa i dalje napada, ne odustaje, ali se sad čini da Arsenal ima više da ponudi. Londonska bomba polako počinje da otkucava, da li će eksplodirati - znaće se uskoro.