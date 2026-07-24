Isprsio se Aris: Stigao Toliopulos, Grku 3.500.000 evra

Kod Vasilisa Spanulisa nema stajanja. Stižu bekovi kao na traci i pravi se ozbiljna ekipa za napad na titulu u Evrokupu, a što i da ne pomrse konce možda velikanima poput Panatinaikosa i Olimpijakosa u nekom domaćem takmičenju. Pravi se dobra ekipa kod žive legende grčke košarkaše, a poslednji u nizu koji je stigao je Vasilis Toliopulos.

U današnje vreme sve se preko insajdera i medija zna unapred, pa nema toliko iznenađenja, tako da nam ostaje samo da sve sumiramo kada bude zvanično. Doskorašnji igrač Panatinaikosa potpisao je četvorogodišnji ugovor i u tom periodu zaradiće 3.500.000 evra. Ozbiljno se otvorio Aris, evropsko tržište ovog leta je baš bogato.