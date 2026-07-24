Isprsio se Aris: Stigao Toliopulos, Grku 3.500.000 evra
Vreme čitanja: 4min | pet. 24.07.26. | 19:43
Novo pojačanje za ekipu Vasilisa Spanulisa na bekovskim pozicijama
Kod Vasilisa Spanulisa nema stajanja. Stižu bekovi kao na traci i pravi se ozbiljna ekipa za napad na titulu u Evrokupu, a što i da ne pomrse konce možda velikanima poput Panatinaikosa i Olimpijakosa u nekom domaćem takmičenju. Pravi se dobra ekipa kod žive legende grčke košarkaše, a poslednji u nizu koji je stigao je Vasilis Toliopulos.
U današnje vreme sve se preko insajdera i medija zna unapred, pa nema toliko iznenađenja, tako da nam ostaje samo da sve sumiramo kada bude zvanično. Doskorašnji igrač Panatinaikosa potpisao je četvorogodišnji ugovor i u tom periodu zaradiće 3.500.000 evra. Ozbiljno se otvorio Aris, evropsko tržište ovog leta je baš bogato.
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Ranije su stigli Stefan Jović, Nenad Dimitrijević i Met Morgan, tako da je bekovska linija sada puna iskustva i igrača koji znaju kako se igra košarka na najvećem nivou. Što se Toliopulosa tiče, 30-godišnji bek se vraća na dobro poznato mesto jer je u Solunu već igrao od 2022. do 2025. godine, kada je zadužio dres atinskog velikana. Panatinaikos je čak i zaradio od obeštećenja jer je Aris morao da plati 1.000.000 evra na ime izlazne klauzule. Otvorio se grčki tim za tamošnjeg reprezentativca i od njega se mnogo očekuje.
Prošle sezone u Panatinaikosu odigrao je deset utakmica i beležio je 5,2 poena i 1,1 asistenciju u elitnom takmičenju, dok je u grčkom šampionatu imao 6,3 poena i tri asistencije u proseku. Sada već veteran, igrao je pre dve godine sjajno za Aris, kada je sa 14,4 poena i 3,6 asistencije u proseku vodio klub do četvrtfinala.
Igrao je još u Grčkoj za PAOK, Panionios, Ikaros, Kolosos, Jonikos i Olimpijakos. Sarađivao je i sarađuje sa Spanulisom i u reprezentaciji Grčke, gde je igrao na Olimpijskim igrama i prošle godine na Evrobasketu osvojio bronzu sa nacionalnom selekcijom.
U trofejnoj riznici ima dva Kupa Grčke, jedan kada je igrao za AEK i prošle godine sa Panatinaikosom, dok je pre deset godina osvojio titulu sa Olimpijakosom.