Nije lako biti Kralj – Lebronova najvažnija odluka

Posle konačno saopštene odluke da ide u Filadelfija Seventisikserse, na društvenim mrežama imao je opširnu objavu u kojoj je naglasio da je po završetku poslednje utakmice u plej-ofu i generalno u dresu Lejkersa, mislio da je to-to. Međutim, rođeni šampion, koji je ceo život posvetio i dao ovoj igri pod obručima još ima vatre u sebi. Još u njemu tinja taj plamen da popuni celu ruku prstenjem jer mu tačno nedostaje taj peti da svi prsti zasijaju. Više nije stvar ni novca. Kako biste reagovali na informaciju da će Lebron zaraditi 3.880.000 dolara za narednu sezonu u NBA ligi, a američki šuter srpskog porekla Milan Momčilović 6.000.000 dolara na koledžu? Dokle smo došli... Nije više novac, nije više statistika, nije više igram da bi igrao. Hoće još jednu titulu. Hoće da ode u igračku penziju kao veliki šampion.

Nije više Lebron Džejms igrač kakav je bio od prvog trenutka kada je kročio na NBA parket onomad na debiju protiv Sakramento Kingsa, sada već davne 2003. godine. Da može da igra 23 godine u kontinuitetu kao najdominantniji i najbolji igrač NBA lige, onda bismo morali da proverimo imali neki softver u njegovom hardveru - telu na koje troši nekoliko miliona godišnje za održavanje - da vidimo imaju li neke žice koje povezuju sve mišiće i pre svega mozak jer bi onda bio Terminator , a ne čovek. Doduše, svakako nije "običan čovek" jer je sila košarkaška koja traje li traje. I ne planira da stane. Mada, razmišljao je i o tome.

Neko bi sada udario veto na celu ovu priču jer postoje argumenti da je oduvek i jurio da ide u najjače timove da bi osvajao titule, tražio najveću platu uvek da bi napunio račune, bio generalni menadžer iza senke i pitao se za sve šta se dešava u bilo kom timu da je igrao, i još i-ha-ha stvari koje mogu da se navedu. Pričao je da juri "duha iz Čikaga", hteo je uvek da igra sa najboljima i na najvećoj sceni, što na kraju ispada kao nešto loše. Kroz čitavu karijeru mu se zamera što hoće da bude pobednik, uz crticu da bira lakši put. Cela karijera mu se svodi na to da ga pola sveta voli, pola sveta mrzi. Oni što su protiv njega bi voleli da je celu karijeru igrao sa Bubijem Gibsonom i Andersonom Varežaom, pa hajde šmekeru osvoji sa njima titulu. Kao varijanta "a što Gvardiolu ne preuzme Sanderlend pa sa njima osvoji Premijer ligu", čega smo/ste naslušali kroz ovih par decenija.

Niko u istoriji NBA lige nije imao pritisak kao što je imao Lebron Džejms. Pa pitanje je da li samo da se ograniči sve na najjaču košarkašku ligu sveta ili da se obiđu i ostali najjači sportovi, lige, kupovi, kontintentalna i svetska prvenstva, da proba da se nađe neki sportista koji je čitavu karijeru - ponavlja se, koja traje skoro dve i po decenije - imao uvek nešto nad glavom. Svake godine se očekivalo da bude najbolji, svake sezone se očekivalo da uzme prsten, svaka greška u plej-ofu i finalu se dočekivala na volej, svaka izgubljena lopta i promašen šut su se upisivali u teftere, koji se vade kada treba nešto da se kaže protiv njega. Nije bezgrešan, niti je savršen, daleko od toga. Imao je žute minute, imao je baš loše padove u plej-ofu i čak onom prvom finalu koje je igrao kada je prvi put napravio super-tim, imao je mana i momenata za koje mogu da se uhvate dežurni zapisivači, i da kažu – e, zato nikada neće biti bolji od Majkla Džordana! E, zato više poštujem ovog, zato više volim onog, zato je ovaj bio bolji, zato je onaj ispred njega, i tako dalje i tako dalje – u nedogled.