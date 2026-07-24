Miroslav Tanjga: Nedostaje nam agresivnost, Ajaks na klupi drži igrača od 21.000.000 evra

Šef struke „stare dame” pojasnio je na šta misli i prililčno tačno locirao probleme u igri.

„ Borbenost, želja u očima na terenu… Onakva kakva je bila prošle godine – trebalo je da bude i sada. Nisam to video, ne možemo mi „na kvalitet” da igramo sa tim ekipama, tu prosto nismo isti. Mora želja, agresija, borba za svaku loptu, e to nismo imali. U današnjem fudbalu, jedan Real ne može da igra na kvalitet protiv Ajaksa. Mora agresija, mora želja da bude na maksimumu. Drugo, koncentracija, golovi na početku i kraju utakmica, to se na tom nivou fudbala ne sme da dešava. Svih 90 minuta potreban je isti pristup, fokus i ključna stvar, ponavljam – agresivnost“.

Dosta je novih igrača stiglo u Novi Sad, pritisak je veliki da se odmah pokažu na terenu.

„Potrebno je da oni pokažu da su pojačanja. Prosto da se to vidi na terenu, u igri. Za sada to još nije slučaj. Moramo da pričamo otvoreno, nismo ih mi doveli iz klubova koji su po kvalitetu ispred Vojvodine… Rana faza sezone, ponavljam, potrebno je da pokažu da su pojačanja.

Podrška sa tribina bila je fantastična. Preko 10.000 ljudi. Ambijent kakav se samo poželeti može.

„Veliko hvala svim našim iskrenim navijačima. Oni su u većini, oni dolaze zato što vole klub. Mnogo me je obradovalo što sam video dosta porodica, mališana koji slede ljubav prema Vojvodini. Što se tiče one manjine, koja u 15. minutu skandira protiv igrača ili mene, pa oni se okreću protiv Vojvodine, to nisu naši navijači. To nisu ljudi koji žele dobro klubu i koji dolaze na mečeve da navijaju za Vojvodinu. Već sam pričao o tome. Ako ti posle 15 minuta to radiš – to sve govori. Pritom, ljudi, pa mi ne igramo protiv Kaća, uz dužno poštovanje, igramo sa Ajaksom. Stvaranje takvog pritiska igračima, celom timu… Je l’ to može da radi neko ko je iskren navijač Vojvodine? Ne može“.

Već u nedelju, Vojvodina gostuje Crvenoj zvezdi. Novosađani su prethodne sezone na stadionu Rajko Mitić uspeli da savladaju aktuelnog šampiona.

„Nema tu šta previše da se priča, kratak oporavak i potpuni fokus je već na toj utakmici. Znamo ko je i šta Crvena zvezda. Daćemo maksimum, ispraviti stvari koje nisu bile dobre i učiniti sve da dođemo do dobrog rezultata“, jasan je Miroslav Tanjga.